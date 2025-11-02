Lo que decía Diego Santilli sobre candidaturas testimoniales antes de ser designado nuevo ministro del Interior

El diputado electo por La Libertad Avanza (LLA), Diego Santilli, fue anunciado como nuevo ministro del Interior, en reemplazo de Lisandro Catalán, quien renunció días atrás. Aunque hace pocas semanas negó la existencia de candidaturas testimoniales, defendiendo que ser testimonial implica regresar a un cargo previo, su designación en el Poder Ejecutivo confirma que no asumirá la banca legislativa para la cual fue elegido en las recientes elecciones.

Su nombramiento forma parte de una estrategia del oficialismo en la que figuras electas aceptan cargos ejecutivos en lugar de ocupar su lugar en el Congreso y Santilli se suma así al vocero presidencial Manuel Adorni, quien asumió como jefe de Gabinete, marcando un giro de 180 grados respecto a su discurso de campaña. Ese paso lo convirtió en un actor clave para alcanzar el 41,45% de los votos, en reemplazo de José Luis Espert, afectado por el escándalo vinculado a sus vínculos con Federico “Fred” Machado, empresario acusado de narcotráfico.

Al momento, el presidente Javier Milei adelantó que las tareas de Santilli se centrarán en “articular” el diálogo entre gobernadores y el Congreso para llevar adelante “las reformas que vienen de cara al futuro”.

El breve paso de Santilli como diputado electo, marcado por críticas sobre la campaña y hasta un corte de pelo tras el triunfo, termina con su salto al Poder Ejecutivo. Aún así, el archivo demuestra que su promesa de asumir su banca no se cumplirá y su designación, sumada a la de Adorni en la Legislatura porteña, reactiva el debate sobre la ética de las candidaturas testimoniales, tema que el dirigente político del PRO había negado y criticado durante la campaña.

Semanas antes de ser designado ministro del Interior, había asegurado en una entrevista radial: “No, no tenemos testimonial... Absolutamente todos los candidatos de la alianza de La Libertad Avanza iban a asumir”, explicando que ser testimonial implica postularse para un cargo solo para luego volver a uno anterior, como intendente o gobernador.

Ahora, sostuvo en declaraciones a medios locales: “No pude negarme” al pedido del presidente Javier Milei para asumir como ministro del Interior. El llamado fue inesperado, ya que se encontraba en Paraná, pero aceptó con responsabilidad el desafío político, reconociendo el rol clave que tendrá en impulsar las reformas estructurales que el país necesita.

También, la normativa de reemplazo legislativo establece que Rubén Torres asumirá la banca en el Congreso nacional en lugar de Santilli, quien aseguró que “no pudo negarse al pedido” del presidente Javier Milei. Esta resolución se enmarca en la Ley de Paridad de Género y en los procedimientos internos para cubrir vacantes legislativas.

Cómo reaccionó Diego Santilli luego de anunciarse que no asumirá su banca en el Congreso de la Nación

Luego de confirmarse que no ocupará la banca en la Cámara de Diputados, el dirigente de Propuesta Republicana (PRO) y titular de la lista de La Libertad Avanza (LLA) en la provincia de Buenos Aires, se trasladó a la Quinta de Olivos para reunirse con el presidente Javier Milei. Allí, en un breve diálogo con la prensa, aseguró: “Me sorprendió el llamado del Presidente” y contó que, aunque se habían reunido esta semana, no habían hablado de esta posibilidad.

A través de sus redes sociales, Santilli sumó: “Lo asumo con muchísima responsabilidad y con una profunda convicción: la Argentina necesita avanzar en las reformas estructurales que le permitan crecer, generar empleo y atraer inversiones”. Por su parte, el nuevo jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien también admitió su candidatura testimonial, le dio la bienvenida al Poder Ejecutivo: “Gran elección para esta etapa, donde la prioridad es avanzar en las reformas que la Argentina necesita para seguir transitando el camino hacia la prosperidad”.

La integración de Santilli al Gabinete fue anunciada por el presidente después de la salida anticipada de Lisandro Catalán: “Diego será quien llevará adelante las conversaciones con gobernadores y legisladores para articular con el Congreso cada uno de los consensos necesarios para las reformas que vienen de cara al futuro”, perfilando al dirigente como una voz dialoguista, al igual que Francos al inicio de la gestión, encargada de negociar con los mandatarios provinciales.

Al mismo tiempo, se adelantó que este lunes Santilli encabezará su primera reunión de Gabinete en su nuevo cargo, junto al presidente y al equipo ministerial.

