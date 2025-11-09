Macri reunirá al PRO tras la fuga de legisladores

El miércoles a las 10 de la mañana en la sede partidaria del PRO nacional de Balcarce al 400, a pocascuadras de la Casa Rosada, es la convocatoria. Se trata de la despedida del año del Consejo Nacional del partido amarillo, que no se había reunido aún tras las elecciones nacionales.

La idea que barajan es hacer allí un balance nacional de los comicios de octubre, hablar de las fugas que se dieron esta semana –ambas en territorio cordobés– y pensar el futuro del partido para 2026 tras la mala sintonía en la que terminó la última reunión entre Mauricio Macri y el presidente Javier Milei.

Si bien la gran mayoría del PRO festejó el ingreso de Diego Santilli como ministro del Interior, hay dos alas que conviven en el partido. Una de ellas que sigue su camino cerca de los libertarios y que, sostiene, el acuerdo de este año electoral permitió renovar bancas que el PRO solo no hubiera podido lograr. Por empezar: cuatro en la Provincia y dos en la Ciudad.

Este sector acuerdista también tiene interés en seguir el sendero de apoyo irrestricto al Gobierno nacional y hasta, en algún momento, pensó en armar un interbloque con La Libertad Avanza en el Congreso y en las Legislaturas provinciales. En términos netamente electorales esta posición fue fortalecida.

Pero la realidad territorial confrontó esta posición con la de aquellos que creen que el PRO tiene que tener absoluta autonomía e la Casa Rosada. Para octubre este ala perdió: en Santa Fe, en Chubut, en Río Negro y en Mendoza, por mencionar algunos casos, al PRO no le fue nada bien. Tercero o más atrás incluso.

Macri deambuló entre ambas posiciones. Por momentos se acercó a Milei fuertemente pero, en otros tramos de 2025, pareció más lejos. Sin embargo, tras la última cena que terminó públicamente mal el expresidente deberá ensayar ante el partido qué tiene en mente para 2026.

Por empezar, el escenario de Córdoba, una catástrofe política desde hace años. Esta semana dos cordobesas, la senadora Carmen Álvarez Rivero y la diputada Belén Avico, pegaron el volantazo y se fueron con los libertarios aunque ingresaron por el PRO. El territorio cordobés ha sido objeto de intervenciones partidarias múltiples, conflictos internos, y en octubre incluso el diputado Oscar Agost Carreño –quien sostuvo la presidencia del partido amarillo provincial aunque siquiera está en el bloque– fue candidato con el sello PRO y le fue pésimo.

¿Se cumplirá la idea del expresidente de buscar un candidato para la Casa Rosada amarillo? ¿Cómo confluirá eso con el empoderamiento que tuvo Cristian Ritondo, jefe del bloque en Diputados, tras el resultado en Provincia y su amistad con Santilli? Está claro que, por caso, para Jorge Macri es una oportunidad acercarse al Gobierno nacional para temas de gestión y para tener paz política en 2026.