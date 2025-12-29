Javier Milei habló sobre las denuncias de corrupción contra Karina: "Que el establishment no la entienda es un problema de ellos"

Javier Milei habló sobre las denuncias de corrupción contra Karina Milei. Durante una entrevista con el medio británico The Telegraph, el presidente defendió a su hermana y ratificó su lugar en el Gobierno. "Que el establishment no la entienda es un problema de ellos", aseguró.

En el reportaje, Milei se refirió a los recortes en el Estado, al tema Malvinas y también contó detalles de su cotidianidad. Según el artículo, "una prueba de moderación surge cuando se lo interroga sobre su hermana. Karina, su jefa de gabinete, lectora de tarot y confidente cercana, ha sido vinculada a la corrupción en una investigación sobre el robo de millones de pesos de la asistencia social para personas con discapacidad . Ella niega las acusaciones".

El verdadero Milei

La nota se destuvo en el rol de Karina en la vida del presidente. "Su relación con su hermana ha sido tan fuerte que en una ocasión se vio obligado a negar haber tenido relaciones sexuales", sostuvo. En términos políticos, se la definió como "la figura más poderosa en la administración de Milei", aunque advirtió que la aprobación pública de la secretaría General de la Presidencia "ha caído al 20% y las encuestadoras advierten que existe el riesgo de que arrastre a su hermano junto a ella".

"Los rumores recientes que sugieren que ella quiere presentarse como candidata a la presidencia, con Milei como vicepresidente para poder permanecer en el poder más allá de su límite de dos mandatos, no están ayudando", agregó The Telegraph.

Los casos Libra y ANDIS: las denuncias que golpearon al Gobierno en 2025

La respuesta de Milei sobre estos asuntos fue contundente: "Mi hermana tiene sus tareas y yo las mías", dijo sobre la investigación judicial por los supuestos sobreprecios en la Agencia Nacional de Discapacidad que salpican a Karina. Según el artículo, a la hora de hablar del tema la voz del presidente "es tranquila, firme y mesurada de nuevo" y aseguró que "se cuida mucho de no alzar la voz".

"Ha hecho un trabajo excepcional y, de hecho, es la artífice de nuestra victoria de octubre. Así que no veo motivo alguno para romper una alianza brillante y con tan buenos resultados. El hecho de que el establishment no la comprenda es un problema suyo, no de mi hermana", agregó Milei.

Milei, presidencia en soledad

Durante la entrevista, Mieli también habló sobre cómo es su vida como presidente. "Dice que no se cansa de su trabajo porque le encanta. Actualmente está soltero, así que suele pasar solo el poco tiempo libre que tiene", contó el artículo.

Conan: la verdad sobre el perro fallecido de Milei y por qué es mucho más que un asunto privado

Consultado sobre en quién puede confiar después de un día largo, el presidente respondió: "No hablo con nadie". Y agregó: “Tengo mis momentos libres, quizás jugando con mis perros, viendo una película, escuchando un concierto, simplemente tomándome un tiempo para reflexionar sobre el Shabat”.

"Criado como católico, comenzó a convertirse al judaísmo, pero el trabajo se lo impidió. Tiene cuatro perros, cada uno de ellos llamado en honor a su economista favorito (incluido Milton Friedman), y todos clonados en Estados Unidos con un coste considerable a partir de Conan (en honor al Bárbaro), su difunto mastín inglés", reconstruyó el medio británico.

