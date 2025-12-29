El Gobierno decretó la privatización de las obras para expandir la red eléctrica a nivel nacional

El Gobierno anunció que las obras para expandir la red eléctrica nacional serán ejecutadas bajo el régimen de concesión de obra pública con la financiación de privados.

La normativa fue oficializada con su publicación en el Boletín Oficial, en el Decreto 921/2025, bajo las firmas del presidente de la Nación, Javier Milei, y el ministro de Economía, Luis Caputo.

Esta medida establece que las obras prioritarias del Plan Nacional de Ampliación del Sistema de Transporte de Energía Eléctrica se llevarán a cabo a través de licitaciones públicas nacionales e internacionales, bajo el marco de la Ley de Concesión de Obra.

En un comunicado oficial emitido por el Ejecutivo, se detalló que “tiene como objetivo mitigar riesgos de cortes de suministro, robustecer la red eléctrica nacional y resolver cuellos de botella estructurales que hoy limitan el transporte de energía desde los centros de generación hacia los centros de consumo”.

Cuáles son las responsabilidades de Energía y Economía

El decreto que fue publicado este último lunes del 2025, estableció que las obras de ampliación del transporte eléctrico permitirán que el sector privado construya, opere y mantenga la infraestructura, “sin comprometer recursos fiscales directos, garantizando previsibilidad jurídica y sostenibilidad económica”, según se indicó en la misiva oficial.

Al mismo tiempo, la norma delega en la Secretaría de Energía las siguientes pautas:

- Aprobar los pliegos de bases y condiciones generales, particulares y de especificaciones técnicas, el modelo del contrato de concesión y toda aquella documentación necesaria para llevar a cabo el proceso licitatorio.

- Efectuar la convocatoria a Licitación Pública Nacional e Internacional para llevar a cabo las obras de Ampliación del Sistema de Transporte de Energía Eléctrica identificadas en el ANEXO (IF-2025-33689104-APN-DNIE#MEC) de la Resolución del MINISTERIO DE ECONOMÍA N° 715/25.

- Organizar la Comisión Evaluadora, establecer las pautas de su funcionamiento y asignar tareas a los funcionarios que la integren.

- Calificar a los oferentes y resolver las impugnaciones a las calificaciones.

- Dictar el acto administrativo de adjudicación.

- Suscribir los contratos de concesión respectivos.

Por su parte, el Ministerio de Economía de la Nación tendrá la responsabilidad de actuar como autoridad de aplicación y control.

Objetivos del plan de ampliación del transporte eléctrico

La administración de Javier Milei busca con esta nueva medida, avanzar con la normalización del sector eléctrico, crear las condiciones para destrabar inversiones largamente postergadas y fortalecer el sistema de transporte.

En el comunicado oficial destacaron esto último como “clave para la seguridad energética, el desarrollo productivo y la reducción de restricciones que afectan a usuarios, industrias y regiones del país”.

“El Plan Nacional de Ampliación del Transporte Eléctrico constituye una pieza central de la estrategia para contar con un sistema energético más confiable, moderno y preparado para el crecimiento de la Argentina”, señalaron en la misiva.

Anuncio en las redes: Qué dijo Luis Caputo

En su cuenta oficial en la red social X, el Ministerio de Economía resaltó el hecho como "un paso clave" al referirse al plan nacional de Ampliación del Sistema de Transporte de Energía Eléctrica, principalmente por "habilitar la ejecución de obras prioritarias mediante el régimen de concesión de obra".

Por su parte, el encargado de dirigir esa cartera, Luis Caputo, también aprovechó el posteo en la misma red social para mencionar: "Esto permitirá que el sector privado construya, opere y mantenga la infraestructura, sin comprometer recursos fiscales directos, garantizando previsibilidad jurídica y sostenibilidad económica."

