Este miércoles, el Gobierno comenzó el proceso de privatización y llamó a concurso público nacional e internacional para la venta de las acciones de la empresa estatal Enarsa en la Compañía Inversora en Transmisión Eléctrica (Citelec), la cual se ocupa de dirigir Transener, la principal compañía de transporte eléctrico en Argentina.

La medida fue oficializada a través de la resolución 2090, publicada en el Boletín Oficial bajo la firma de X. En el documento compartido durante las últimas horas, el Gobierno indicó que se podría recaudar alrededor de US$200 millones por la venta de acciones, según el valor de mercado de la transportadora.

El 23 de marzo de 2026 es la fecha límite que tienen los operadores interesados en adquirir las acciones de la empresa para presentar sus ofertas a través de la plataforma CONTRAT.AR. El pliego correspondiente podrá ser consultado hasta el 13 de marzo.

En la actualidad, Citelec cuenta con el 52,65% del capital accionario de la transportadora, lo que implica la totalidad de las acciones clase A (51%) junto a un 1,65% de las acciones clase B.

En la actualidad, Transener se ocupa de la operación y el mantenimiento de 15.000 kilómetros del sistema de extra alta tensión de 500 kV, al mismo tiempo que opera el 85% de la red eléctrica y supervisa el 15% restante.

La empresa estatal Enarsa, por su parte, fue creada a partir de la Ley 25.943 para realizar la exploración y explotación de los yacimientos de hidrocarburos sólidos, líquidos y gaseosos, al mismo tiempo que también se ocupa de el almacenaje, la distribución, el transporte, la industrialización y la comercialización de los productos.

El Gobierno oficializó este lunes la firma de los contratos con las empresas ganadoras de las licitaciones para la transferencia de acciones y las concesiones de las cuatro represas hidroeléctricas del Comahue, por lo que su reprivatización entra en la etapa final.

La suscripción de los convenios consolida el proceso licitatorio que vuelve a colocar a las hidroeléctricas en manos privadas, luego del vencimiento las primeras concesiones realizada por Carlos Saúl Menem en la década de 1990. Los nuevos contratos son a 30 años y fijan el valor de la energía en dólares, lo que podría encarecer las tarifas. A cambio, Estado nacional recibirá, por única vez, US$ 706.885.298,49.

El acto contó con la participación de la secretaria de Energía, María del Carmen Tettamanti, del subsecretario de Energía Eléctrica, Damián Sanfilippo, y de los gobernadores Rolando Figueroa (Neuquén) y Alberto Weretilneck (Río Negro), junto con representantes de las empresas adjudicatarias.

De esta manera, comienza la etapa final de la privatización de las sociedades operadoras de los complejos hidroeléctricos Alicurá, El Chocón, Cerros Colorados y Piedra del Águila. Los nuevos concesionarios deberán “cumplir con los compromisos de inversión, mantenimiento y modernización establecidos, asegurando la continuidad y mejora del servicio hidroeléctrico”, según lo detallado por Energía.

