Gobernadores debatieron desarrollo federal junto a 400 jóvenes en la Semana de Integración Federal

Los gobernadores Axel Kicillof (Buenos Aires), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Carlos Sadir (Jujuy), Alfredo Cornejo (Mendoza) y Claudio Poggi (San Luis) participaron del cierre de una nueva edición del Programa Federal de Formación “Gestión para el Desarrollo”, organizado por la Escuela Federal de Desarrollo del Consejo Federal de Inversiones (CFI).

El encuentro se desarrolló del 20 al 22 de noviembre en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el marco de la Semana de Integración Federal (SIF), y reunió a 400 jóvenes de todas las provincias para intercambiar experiencias y debatir el futuro del desarrollo argentino.

Durante el acto de cierre, el secretario general del CFI, Ignacio Lamothe, destacó que el desarrollo es “una construcción colectiva y sostenida en el tiempo”. Señaló además que “Argentina tiene futuro, pero ese futuro se vuelve real cuando logramos transformar la esperanza en acuerdos y los acuerdos en políticas concretas que mejoren la vida en cada provincia”. Subrayó que el desafío es avanzar hacia “una hoja de ruta compartida que permita un desarrollo federal duradero”.

La Semana de Integración Federal funciona como la instancia final y presencial del programa, un espacio orientado a fortalecer una comunidad federal de jóvenes con vocación de liderazgo, capaces de diseñar políticas públicas y promover proyectos estratégicos en sus territorios. A lo largo de la SIF, las y los participantes trabajaron en comisiones, intercambiaron miradas provinciales y debatieron propuestas sobre los desafíos estructurales del desarrollo nacional.

La agenda incluyó conversaciones con Gerry Garbulsky y Nadia Cerino, centradas en el aprendizaje continuo, la creatividad y la exploración como motores de transformación territorial. También se realizó una mesa de funcionarios y funcionarias egresados de la Escuela Federal de Desarrollo —Emanuel Gainza, Ignacio Armagnague y Azul Mosqueira— quienes compartieron experiencias de gestión provincial, participación juvenil y políticas públicas productivas. A su vez, un espacio coordinado por Ofelia Fernández permitió debatir sobre liderazgo joven, participación política y construcción colectiva de agendas públicas.

El encuentro culminó con la presentación de los proyectos finalistas del Ideatón Federal, donde los equipos trabajaron durante semanas en iniciativas con impacto territorial. La jornada consolidó una mirada estratégica compartida y reforzó la capacidad de diseño de políticas públicas de las y los jóvenes participantes, quienes se preparan para asumir roles de liderazgo en sus provincias.

