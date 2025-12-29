Pymes denunciaron que el Gobierno nacional "las dejó libradas al azar"

El presidente de Industriales Pymes Argentinos (IPA), Daniel Rosato, cuestionó a la administración de Javier Milei al asegurar que "decidió dejar librado al azar la supervivencia de las Pymes industriales".

Además reclamó la “conformación de un plan industrial que instituya un financiamiento accesible, tarifas de servicios públicos diferenciadas para la producción, control de las importaciones e incentivo al consumo para que se reactive la demanda”.

Pymes "libradas al azar"

“El informe del Observatorio IPA confirmó que el Gobierno nacional decidió dejar librado al azar la supervivencia de las Pymes industriales, no sólo por desatender las necesidades ante la caída brutal del consumo y su efecto inmediato en las fábricas y el empleo; sino también por sostener la presión impositiva sobre el sector productivo al mismo tiempo que liberaba las importaciones de todo tipo”, se quejó Rosato.

“La falta de un plan industrial no puede compensarse con el superávit fiscal, ni la baja de la inflación, que son dos buenas noticias para el país, pero que nunca deben estar atadas a una mortandad de empresas que ponga en riesgo la estabilidad social por la falta de empleo”, sostuvo el empresario.

Y luego agregó que “aún está por verse si se trató de una torpeza de un Gobierno inexperto o de un verdadero objetivo para destruir el conglomerado industrial local”.

"Evitar la catástrofe"

“Estamos a tiempo de evitar la catástrofe, porque quedó totalmente claro que las dos velocidades en la que se mueve la actividad económica desbalanceó el escenario productivo y laboral, ya que los sectores que se vieron beneficiados por el modelo económico implementado hasta ahora no lograron compensar las pérdidas laborales", analizó Rosato.

" Pero si el ministro Luis Caputo se abre al diálogo con las entidades que representamos al corazón de la economía real puede abrirse un camino de escape a una crisis social, porque algunas medidas pueden salvar a las fábricas nacionales”, consideró el titular de IPA.

IPA

Según publicó el Observatorio IPA, el modelo reforzó un patrón primarizado donde “hay dólares, pero no para la industria”, ya que las importaciones de bienes de consumo crecieron tres veces más rápido que las exportaciones.