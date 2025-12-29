Iguazú alcanzó el visitante número 1.500.000 en el Parque Nacional durante 2025

La Municipalidad de Iguazú celebró la llegada del visitante número 1.500.000 al Parque Nacional Iguazú y al Área Cataratas durante el año 2025, se informó oficialmente.

El municipio lo consideró como "un hito alcanzado en el marco de las celebraciones de Navidad que reafirma el crecimiento sostenido del turismo en la ciudad".

"Este logro es resultado del trabajo conjunto y articulado entre el sector público y privado, y del esfuerzo diario de quienes desarrollan tareas dentro del Parque Nacional, junto a organismos provinciales y nacionales que acompañan el fortalecimiento de la actividad turística en la región", indica un comunicado oficial.

"La llegada de este visitante representa un nuevo impulso para el posicionamiento de Iguazú como destino turístico internacional, generando empleo, desarrollo económico y oportunidades para la comunidad local", agrega el documento.

Desde el Municipio "se reafirmó el compromiso de continuar trabajando de manera articulada para promover un turismo responsable, sustentable y de calidad, consolidando a Iguazú como uno de los principales destinos del país y del mundo".

Fuente: Municipio de Puerto Iguazú