Maslatón: "Milei adhirió a la economía 100% Barrani, vale todo ahora"

El analista financiero Carlos Maslatón analizó con su particular perspectiva los alcances de la denominada ley de “Inocencia Fiscal” aprobada el viernes pasado en el Senado de la Nación.

“Milei adhirió a la economía 100% Barrani, sí. Vale todo ahora. Quedan derogadas por hecho del príncipe y norma legal del Congreso todas las políticas anti lavado de dinero en la Confederación Argentina. Y es retroactivo”, analizó el consultor.

“Además lo prueba también así el mensaje de Caputo al Banco Nación y contra los bancos que creen que aún rigen las normas comunistas que empobrecieron al país con tanto prejuicio anticapitalista de carácter moralista financiero”, prosiguió en una extensa publicación de “X”.

“¿Se filtra con esto plata delictiva además de la legítima resultante de la evasión fiscal defendida por Milei?”, se preguntó.

Y luego respondió: “Seguro que sí, pero pese a esto es conveniente lo que se ha establecido: dejar hacer, dejar pasar en materia de plata negra”.

“Utilitarismo social”

Para Maslatón “se ha aplicado utilitarismo social aquí: es preferible que la plata del chorro circule y entre en el mercado antes de que quede atesorada” y “de última, si la muestra, es más fácil el ius persequendi”.

“¿Entra Argentina en quilombo con el mundo por denunciar implícitamente todo lo construido desde 1988 contra el lavado desde Basilea y otros foros nefastos?”, volvió a preguntarse.

Para luego contestar: “Seguramente, pero cualquier cosa se lo llama a Trump y se le pide que no rompan con boludeces. Por cierto, Trump tiene unas ganas bárbaras de declarar también que ahora vale todo”.

“Se quiere también frenar la caída de los mercados”

“No sufran tanto con este tema, son cosas que pasan o que alguna vez podían pasar. Se quiere también frenar la caída de los mercados tras 17 años de bull market o por lo menos demorar la corrección”, interpretó el especialista.

“Y una más, la corporación política y empresarial tiene que poder mostrar la que se llevaron por décadas, y ésta es una oportunidad de oro para proceder. Por las dudas: yo, argentino”, concluyó en su mensaje de la red social.