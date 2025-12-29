El 77% de los argentinos afirma que su salario perdió contra la inflación

El 77,6% de los argentinos afirma que su salario perdió frente a la inflación y el 64% de la población se identifica hoy como clase media baja o baja, de acuerdo con los datos del último Monitor de Opinión Pública (MOP).

Con respecto a la situación económica en general, el 55,3% de los encuestados la califica como negativa, muy por encima de la evaluación de la situación personal, “lo que confirma un clima macroeconómico percibido como más crítico que la experiencia individual”, señala el reporte elaborado por Zentrix Consultora.

Según el INDEC, los salarios le ganaron a la inflación en octubre, ya que en promedio aumentaron 2,5% mensual y 43,1% interanual, mientras que la inflación se incrementó 2,3% respecto a septiembre y 31,1% en comparación con octubre de 2024.

La actividad económica en octubre cayó 0,4% mensual, según el INDEC

En el desglose, se ve que los salarios registrados públicos y privados (70,07% del total) se ubicaron por debajo de la inflación, marcando 2,0% mensual y 31,0% interanual. Por su parte, los salarios no registrados (19,93% del total) fueron los grandes ganadores, con un aumento de 4,2% mensual y 113,2% interanual. Los salarios registrados representan el 70,07%, mientras que los no registrados lo hacen en 19,93%.

Desconfianza en el INDEC

La encuesta de Zentrix Consultora muestra que la desconfianza sobre los números del INDEC volvió a incrementarse en diciembre, en un contexto marcado por la controversia en torno al Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE).

El organismo debió salir a aclarar el dato de crecimiento interanual del 5% en septiembre y reajustes al alza en los datos de agosto, julio y meses previos, que modificaron la lectura de la tendencia económica de negativa a positiva. El 59,7% de los encuestados afirma no sentirse representado por el dato de inflación que publica el organismo público.

Consumos acotados

“Con salarios que no alcanzan y precios percibidos como desalineados, el cierre del año encuentra a una porción creciente de la población ajustando consumos, postergando gastos y enfrentando mayores dificultades para llegar a fin de mes, en un clima generalizado de incertidumbre económica”, afirman desde la consultora.

En ese sentido, el 48,5% de los encuestados afirma que su gasto para las fiestas resultará inferior o muy inferior al del año pasado, en línea con la pérdida de poder adquisitivo registrada durante 2025. La mesa de Navidad y de Año Nuevo aparecieron como indicadores concretos del ajuste cotidiano: menor volumen de consumo, sustitución de productos y una conducta defensiva que reemplaza al consumo expansivo tradicional para el fin de año.

Con respecto a las vacaciones, el 39,3% de los encuestados declara no contar con recursos económicos para viajar este verano, “convirtiendo al acceso al descanso en un umbral social que separa estabilidad de vulnerabilidad. Incluso entre quienes mantienen alguna capacidad de viaje, predominan estrategias de ajuste como escapadas cortas o turismo de cercanía, confirmando que el recorte es una decisión económica forzada”.

A la hora de definir en una sola palabra al año 2025, la nube de respuestas está dominada por términos como “desastre”, “destrucción”, “horrible” y “espantoso”. En contraste, “esperanza” es la principal palabra positiva.

El informe concluye que “la coexistencia entre un léxico mayoritariamente ligado a la crisis y la incertidumbre económica y social, y la presencia persistente de la esperanza, refleja con precisión el cierre de 2025: salarios que no alcanzan, consumo ajustado y un clima generalizado de fragilidad. El resultado es un balance social predominantemente negativo, atenuado por la expectativa de que el año siguiente pueda marcar un punto de inflexión a través de cambios concretos”.

LM CP