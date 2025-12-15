Perspectivas 2026: un análisis profundo sobre el impacto de la IA, la nueva macroeconomía y los desafíos que afrontarán las organizaciones

En un contexto de incertidumbre económica, aceleración tecnológica y un cambio en las reglas de la macroeconomía, Pago TIC reunió el jueves 27 de noviembre a instituciones de todo el país en Perspectivas 2026, una jornada en el Abasto Hotel Buenos Aires con especialistas en IA y economía. El objetivo fue anticipar las herramientas, capacidades y desafíos que deberán afrontar las empresas en 2026 para adaptarse al nuevo escenario y sacar provecho de la inteligencia artificial sin perder criterio estratégico.

Con la participación destacada del economista Emmanuel Álvarez Agis, del especialista en inteligencia artificial Rubén Ghio, y con los aportes del presidente de Pago TIC, Fabián Barros Requeijo, la jornada giró alrededor de dos grandes ejes: cómo adaptarse al nuevo régimen macroeconómico y cómo incorporar IA sin perder criterio humano ni estratégico.

La conducción estuvo a cargo de Ceferino Reato, director de Revista Fortuna, quien moderó una exposición en la que se entrelazaron los desafíos económicos, tecnológicos y los propios de la gestión institucional.

Perspectivas 2026 dejó claro que la discusión sobre el futuro no puede fragmentarse, la macroeconomía, la tecnología y la ética empresarial son partes de un mismo desafío, y dejó una serie de definiciones y advertencias clave para pensar el futuro.

Un país con cambio de cancha: la macro según Álvarez Agis

El economista Emmanuel Álvarez Agis abrió el encuentro con un análisis directo: la Argentina está atravesando lo que los macroeconomistas llaman un cambio de régimen. Ya no se trata solo de inflación alta o baja, sino de un nuevo conjunto de reglas de funcionamiento.

“Es como si hubiésemos estado jugando todos esos años al fútbol y de repente hay un cambio de gobierno, nos tiran a otra cancha y nos dicen ‘no, ahora no se toca con el pie, se juega con la mano, hay que picarla’. Si uno no hace ese cambio rápido en el deporte, pierde; en la economía, se funde”, explicó Agis.

El ex viceministro de Economía de la Nación describió cómo ese cambio se siente tanto en el consumo como en la producción. El consumidor argentino, acostumbrado a financiarse creyendo que “la última cuota se licúa”, hoy enfrenta un escenario en el que “la cuota lo licúa a él”. Lo mismo ocurre con los empresarios que se volvían “genios financieros” stockeándose. “Hoy todas esas estrategias no sirven para nada, hacen que te fundas. Si no te avivaste de vender el stock, te fundiste”, advirtió.

Agis trazó también un mapa preciso de ganadores y perdedores en el nuevo contexto. Entre los sectores más afectados se ubicó la construcción, la industria, los hoteles y el turismo, la televisión por cable, las entidades deportivas y sociales, la industria láctea, la molinera y, sorpresivamente, incluso el petróleo. En contraste, identificó como ganadores a las concesionarias, ciertos yacimientos petroleros ubicados en Río Negro y Neuquén, y a los docentes de la educación privada, además de algunos segmentos de alimentos y energía que muestran algo de tracción. La conclusión del especialista fue que el balance del régimen de baja inflación, en un país donde no ingresan grandes empresas internacionales en el sector de servicios, arroja resultados negativos.

En este marco, el economista lanzó un mensaje claro para los empresarios: “Si su negocio necesita urgentemente que el dólar valga 2000 mangos, cambien de estrategia, cambien de negocio, cierren. ¿Estoy diciendo que el dólar no va a valer 2000 mangos? No, estoy hablando de probabilidades. Si espero que lo que me cure mis ineficiencias sea la macro es probable que transpire”.

“Esto no es una crisis. Esto es el modelo, es el régimen de baja inflación funcionando normalmente”, remarcó.

IA: la necesidad de volvernos cyborgs

El segundo eje de la jornada estuvo dedicado al impacto de la inteligencia artificial en las empresas. El especialista en tecnología Rubén Ghío describió un escenario disruptivo en el que las empresas del futuro ya no crecen en personas, sino en cómputo, lo que era impensable hace un tiempo atrás.

“Lo logran porque tienen equipos hiper recontra archi eficientes y no porque solo tiene máquinas. Combinan capacidades de inteligencia artificial con las capacidades humanas”, detalló. Y agregó: “Ahí es donde aparece el concepto de “Cyborg”, que es básicamente un conjunto de habilidades que de alguna manera suplementan al ser humano”.

Ghío también introdujo el concepto de cyber engineering, un nuevo modelo de desarrollo de software y productos digitales en el que los agentes de IA amplían habilidades humanas. “La inteligencia artificial no viene a reemplazar al humano, el humano con inteligencia viene a reemplazar al humano que no tenga inteligencia artificial”, aseguró.

Sin embargo, más capacidades implican más riesgos, por lo que el especialista alertó sobre la sobreconfianza. “La IA no responde lo correcto, responde lo más probable. Eso dista mucho de ser cierto”, especificó, mientras que llamó a ser cuidadosos.

Respecto a los cambios que aportará la IA, el expositor manifestó: “Un humano que utiliza estas herramientas y estas capacidades va a seguir teniendo espacio en el área productiva, porque se reinventó, porque supo cómo sobrepasar y cómo sobreponerse a esa barrera”. Y concluyó: “El desafío cultural básicamente es el aprendizaje”.

Fabián Barros Requeijo: mejorar como defensa frente al cambio

El presidente de Pago TIC, Fabián Barros Requeijo, articuló los dos mundos, macro e IA, y llevó la conversación al plano de la gestión diaria. Su mensaje se centró en que ser mejores cada día es la única defensa real frente al cambio.

“Nada te quita que el día a día tenés que ser mejor, tratar de agregar valor independientemente de lo que venga, estar mejor preparado. Lo importante es prepararte y no distraerte del camino que tenés que lograr. Atender mejor a los socios, buscar las herramientas más sofisticadas para poder ser más competitivo”, indicó.

Sobre IA, área en la que también se especializa, marcó algunas cuestiones a considerar. “El primer desafío es no creerle. Segundo, es ver cómo aumentamos la curva de nivel de vida a todos. Si seguimos con modelos restrictivos, podemos llegar a un 90% de desocupación”. Asimismo, recomendó que “hoy todos tenemos que aprender a usar asistentes”.

“No es lo que está sucediendo mañana, está sucediendo hoy”, resaltó. Y ejemplificó con una metáfora precisa: “Hay un cuento de dos muchachos que están en el bosque y aparece un león que se los va a comer. Uno se entra a atar las zapatillas y el otro le dice ‘para qué te vas a atar las zapatillas si el león corre más rápido que nosotros dos’. Y el otro le contesta: ‘Yo no tengo que correr más rápido que el león, tengo que correr más rápido que vos’. Entonces la metáfora acá es que todos nos empecemos a atar las zapatillas con la inteligencia artificial, porque va a ser el único modo de sobrevivir”.

En el cierre, el presidente de Pago TIC dejó su reflexión más fuerte como guía para el 2026: “Siempre el verdadero límite es nuestra incompetencia. Invito a todos a desafiarnos en nuestra propia incompetencia, ese es nuestro techo de cristal”.