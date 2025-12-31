Luis Juez acusó a Llaryora de "colonizar" la Justicia cordobesa y amenazó con echar a vocales del TSJ

Fiel a su estilo y con mucha pirotecnia discursiva, el senador nacional Luis Juez lanzó una dura advertencia contra los vocales del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Córdoba y acusó al gobierno de Martín Llaryora de ejercer un control absoluto sobre el Poder Judicial provincial. Dijo que impulsará acciones para destituir a magistrados que considera cómplices del oficialismo.

"¡Los vamos a echar a la mierda! ¡Anoten vocales del Tribunal Superior: los voy a echar a la mierda por cómplices! Prepárense, busquen los argumentos, persíganme procesalmente, penalmente, pero los voy a echar", afirmó Juez en diálogo con radio Continental Córdoba.

El senador fundamentó su posición en lo que calificó como una "complicidad" de la Justicia con las políticas del gobierno provincial. Juez denunció que la administración de Llaryora está realizando un "desembarco" sistemático en distintas instancias del Poder Judicial, en referencia a las recientes designaciones en la Procuración Penitenciaria, donde -según cuestionó- se nombraron funcionarios con "sueldos millonarios" mientras se recortan beneficios a los jubilados estatales.

El legislador advirtió que situaciones similares ocurrieron en la Fiscalía General y que el gobernador pretende replicar el esquema en el Tribunal Superior de Justicia. "Hoy tenemos la peor calidad de justicia que tuvo la historia de Córdoba”, resumió.

Defensa del voto al Presupuesto 2026

Consultado sobre su voto favorable al Presupuesto Nacional 2026, que contempla reducciones en partidas educativas, Juez defendió su posición y atribuyó las críticas a una "pésima comunicación" del gobierno nacional y a maniobras políticas del kirchnerismo.

"Ese tema está mal comunicado. El gobierno tiene, entre otras cosas, un déficit de comunicación en algunos temas centrales", explicó el senador. Juez negó que exista un desfinanciamiento real de la educación y señaló que "el 90%, 95%" de la educación en Argentina es provincial desde la década del noventa.

El legislador aclaró que la ley de financiamiento universitario "no se toca" y que el tema "estuvo pésimamente comunicado", lo que permitió que fuera "utilizado pícaramente por el kirchnerismo y algunos exégetas del kirchnerismo para intentar instalar el tema".

Según datos de Chequeado.com, el presupuesto 2026 para educación y cultura alcanza los 7,7 billones de pesos, lo que implica una caída real del 1% respecto a 2025 y del 47,7% en relación a 2023. En el caso de las universidades nacionales, la reducción es del 7,2% respecto al año anterior y del 34,3% comparado con 2023.

Juez reconoció que el gobierno "se ve obligado y se va a ver obligado a redireccionar partidas para atender" el sistema educativo y el área de discapacidad, pero destacó que "venimos de dos años sin presupuesto" donde "se podía hacer lo que se quería y no había una sola hoja de ruta".

Respaldo al cierre de la ANDIS

En otro tramo de la entrevista, Juez respaldó el reciente anuncio del cierre de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y su absorción por el Ministerio de Salud. Como padre de una hija con discapacidad, el senador consideró que la medida puede resultar positiva.

Adorni anunció que el Gobierno disolverá la Agencia Nacional de Discapacidad, tras el escándalo por las coimas

"Nuestros hijos fundamentalmente su mayor atención tiene que ver con el tema sanitario. Necesitamos que quienes se hagan cargo de este tema lo haga con racionalidad", explicó. No obstante, advirtió que será "un celoso defensor" del área y que pedirá una reunión con el ministro Mario Lugones para evaluar cómo se implementará el cambio.

Juez se declaró "depositario de la mirada de la voz de mucha gente por este tema" y advirtió que "hay cosas que no se van a tolerar". El legislador recordó que la ANDIS dejó "un manual de todo lo que no hay que hacer" tras los casos de corrupción investigados en esa agencia.