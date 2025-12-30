Con cruces por el "control" judicial y fuego amigo en JxC, el PJ aprobó las designaciones de Llaryora

Bien entrada la noche del lunes, la Legislatura de Córdoba quedó atravesada por un fuerte cruce político durante el tratamiento de los pliegos para cargos clave del Ministerio Público Fiscal y de la nueva Procuración Penitenciaria, una estructura impulsada por el Ejecutivo y resistida por la oposición.

Las discusiones escalaron con acusaciones de "cooptamiento" y "colonización" de la Justicia de radicales y juecistas, mientras el oficialismo negó tal situación y avanzó con la aprobación de los siete pliegos enviados por el gobernador Martín Llaryora. El debate también dejó al descubierto fuertes tensiones internas en Juntos por el Cambio.

La bancada de Hacemos Unidos por Córdoba (HUxC) prestó acuerdo a los pliegos de Néstor Gómez para fiscal adjunto del Ministerio Público Fiscal y de Gustavo Folloni como defensor adjunto del Ministerio de la Defensa, en reemplazo del propio Gómez.

También aprobó los nombramientos para la nueva estructura de la Procuración Penitenciaria, que será encabezada por Bettina Croppi y contará con Iván Rodríguez, Guadalupe Trillo Pellizzari y María Florencia Degano como adjuntos, además de Melani Mattia como secretaria técnica.

Votación

En los primeros minutos del martes, los siete pliegos fueron aprobados. Todo el bloque oficialista y la legisladora Karina Bruno votaron a favor. En la oposición, estuvieron ausentes los radicales Carlos Briner (con aviso) y Mauricio Jaimes, quien se retiró mucho antes de la votación.

El resultado final fue de 35 votos afirmativos, con dos ausencias. De no haberse producido abstenciones, los votos negativos no habrían superado los 33. Por el rechazo se pronunciaron la UCR, el Frente Cívico, Construyendo Córdoba y los monobloques de Gregorio Hernández Maqueda, Agustín Spaccesi, Gerardo Grosso, Patricia Botta y Luciana Echevarría.

El bloque PRO votó en contra de los cinco pliegos vinculados al esquema de la Procuración Penitenciaria y se abstuvo en los de Folloni y Gómez. La radical escindida Graciela Bisotto se abstuvo en los pliegos de la Procuración y también en el de Folloni, pero acompañó al oficialismo en la designación de Gómez.

Negativa opositora

Desde la UCR, Brenda Austin expresó el rechazo de su bloque a los siete pliegos (incluido el de Degano) y desplegó artillería pesada contra el gobernador: "No vamos a ser cómplices del cooptamiento de la Justicia y de que Llaryora se quede con el control del Poder Judicial". Así, descartó de plano el supuesto acuerdo con el PJ.

La radical acusó al peronismo en el poder de ir por "el control absoluto del Ministerio Público" y calificó a Gómez como "un llaryorista de pura cepa" y objetó que tenga carrera judicial. Además, en su embate, denunció designaciones de amigos "con el dedo del gobernador".

También cuestionó la Procuración Penitenciaria por los cargos "vitalicios" y los "sueldos millonarios" en un contexto de ajuste. Y concluyó: "Eligieron el camino más largo, el más costoso y el que más discrecionalidad les daba".

Consensos con ruido de fondo: la última sesión dejó reproches por patear los temas sensibles del Código de Convivencia

Por su parte, Spaccesi confirmó su negativa a estas designaciones impulsadas por el gobierno. "Estamos en contra de la creación de estos cargos y hoy quedó demostrado que era cuestión de falta de acuerdo por los cargos", se despachó al alimentar la idea del "pacto" PJ-UCR.

"¿Hoy no se fue nadie no? Hay carguitos y se quedaron todos", retrucó el libertario en su pase de facturas a los radicales cuando lo criticaron por sostener el quorum de la sesión del 11 de diciembre, en la cual se creó por ley la Procuración Penitenciaria.

"Fuego amigo"

En su alocución, Walter Nostrala cargó contra el gobierno, pero apuntaló su crítica en un sector de la UCR, al denunciar un acuerdo político para incorporar a la "radical" Degano (del palo de Julio Ochoa que reporta a Marcos Ferrer) en la Procuración Penitenciaria.

"La intención del gobernador es colonizar la Justicia por el miedo al fin de ciclo en 2027", sostuvo, y remarcó que el Frente Cívico "no negocia cargos. Ni dos, ni veinte, ni doscientos". De este modo, el halcón opositor cruzó a Rodrigo de Loredo, quien le pidió "un gesto" a Luis Juez para ganarle al peronismo en Córdoba.

En su fuego amigo, el ultrajuecista afirmó que "queda claro que hubo dirigentes radicales –‘unos pícaros’- que fueron a negociar con el gobernador la designación de una radical. Nada es gratis”. Las críticas internas en Juntos por el Cambio fueron leídas entre los peronistas, mientras se frotaban las manos, como una fisura opositora de cara al escenario electoral de 2027.

Fiscalía General, solo varones: asociación de juezas reclama por incumplimiento de tratados internacionales

El radical Dante Rossi (Construyendo Córdoba) justificó el voto negativo de su bloque a los nombramientos de LLaryora y advirtió que "la calidad institucional de Córdoba es bajísima". Al poner el foco en la Procuración, cuestionó los sueldos equiparados a magistrados y denunció que el pliego de Degano “apareció casi escondido”, lo que —dijo— "erosiona a la Unión Cívica Radical".

En su mensaje a la interna UCR, el opositor a De Loredo sentenció: "¿Alguien le pidió la renuncia a Julio Ochoa (operador de Ferrer), que es secretario del Comité Provincia de la Unión Cívica Radical?".

En comentarios de pasillo, los boina blanca no ocultaron su fuerte malestar por los dichos de Rossi que, según advirtieron, "le hace el juego al PJ". Por su parte, Miguel Nicolás fue el encargado del contragolpe. "Ni Nostrala ni Rossi son fiscales nuestros. Nadie les dio ese lugar. Es raro que se lo tomen", recriminó.

Defensa oficialista

Al cierre de la larga ronda de discursos, el jefe del bloque HUxC, Facundo Torres, rechazó las críticas y defendió el procedimiento legal. "Acaso ¿no se está siguiendo el proceso establecido en virtud de las propias leyes de creación de los cargos?", lanzó. En ese plano, rechazó las “barrabasadas e incoherencias” de los halcones cambiemistas que se escucharon respecto de que "acá se está haciendo algo en contra de la ley".

Según la espada oficialista, todo está absolutamente normado en las leyes. "El gobernador propone y los legisladores, elegidos por la gente, determinan qué personas pueden ocupar los espacios creados por los propios legisladores (a través de las normas)", dijo, y acentuó: "La mitad más uno decide. Así es la democracia". Por último, Torres negó de forma categórica que "el gobernador este buscando a través de estas designaciones copar la justicia"