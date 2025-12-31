Llaryora anunció la incorporación de 575 miembros al Servicio Penitenciario en 2026

El gobernador Martín Llaryora anunció el alta de 323 efectivos del Servicio Penitenciario de la Provincia de Córdoba desde 1 de enero de 2026, y de otros 252 agentes desde el 1 de marzo del mismo año, se informó oficialmente.

Servicio Penitenciario de Córdoba

“Ser parte del Servicio Penitenciario es una tarea muy difícil, de riesgo permanente y de enorme vocación. Ustedes cuidan la seguridad de todos los cordobeses en uno de los lugares más complejos que existen, y por eso mi respeto y mi agradecimiento eterno”, sostuvo el mandatario.

“Somos un gobierno que trabaja para que el personal penitenciario tenga mejores condiciones laborales y mayor reconocimiento. En Córdoba estamos dando una lucha frontal contra el narcotráfico y para eso fortalecemos a quienes ponen el cuerpo todos los días”, agregó Llaryora.

“Por eso decidimos mejorar los ingresos, otorgar bonos y avanzar en medidas concretas que dignifican el trabajo del Servicio Penitenciario y acompañan el esfuerzo de sus familias”, completó en un mensaje pronunciado en un acto realizado en la Escuela de Cadetes “Comodoro Salustiano Pérez Estévez”.

Bonos

En consonancia con lo dispuesto para la Policía de la Provincia, Llaryora precisó que los agentes penitenciarios percibirán dos bonos de 700 mil pesos en concepto de gastos complementarios de uniforme.

Este beneficio alcanza a 3.813 agentes, y no será aplicable a los cargos de jefe, subjefe y directores generales.

Además "se anunció la duplicación del Suplemento Particular, con un incremento del 100 por ciento, destinado a los agentes que realizan tareas de guardias internas y externas, traslados, manejo de explosivos, entre otras funciones específicas". Así "el suplemento correspondiente al mes de diciembre ascenderá a 562.391,78 pesos y beneficiará a 1.613 agentes".

El gobernador también comunicó el pago de un bono extraordinario de 100 mil pesos para el personal que perciba haberes líquidos inferiores a 2,8 millones de pesos. Esta medida alcanzará a 4.012 agentes del Servicio Penitenciario.