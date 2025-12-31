Sturzenegger: "Los argentinos que vacacionan en el exterior son los héroes de la producción"

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, consideró que los argentinos que vacacionan en el exterior “no despilfarran divisas”, sino que "son los héroes de la producción".

"Héroes de la producción"

"Todos los años para esta fecha empieza (único país del mundo) una letanía donde se considera que los veraneantes en el exterior están despilfarrando un recurso precioso de los argentinos. Casi un crimen de lesa humanidad. Pero es exactamente al revés. Son héroes de la producción", aseguró el funcionario.

El ministro analizó un gráfico del comercio internacional en sus redes sociales y sostuvo que "los países que importan mucho exportan mucho y que los que importan poco exportan poco".

Desde su perspectiva "la importación requiere divisas extranjeras que proveerán, típicamente, los exportadores" y "muchas importaciones tirarán para arriba el valor de la moneda extranjera, hasta que aparezcan exportadores que suplan esa necesidad".

Así "la demanda de divisas de nuestros veraneantes es lo que le sostiene la competitividad al agro, a la industria y la exportación de servicios".

"Por eso cada argentino que veranea en Brasil o en otro país, ayuda a sostener la capacidad exportadora del país", enfatizó Sturzenegger.

"Cerrarse al comercio te empobrece"

"Argentina comercia 3 veces menos de lo que deberíamos dado nuestro tamaño, por estas ideas alocadas que nos han ido aislando y empobreciendo. Hemos cerrado tanto la economía que hemos detonado nuestra capacidad de exportar. (Y ni se dan cuenta, y te hablan de la brecha externa)", sostuvo el ministro.

"Cerrarse al comercio te empobrece, porque hace que dejes de hacer aquello en lo que sos bueno para ponerte hacer eso en lo que sos malo. Hacelo a escala masiva, como hizo Argentina desde Perón y tenés uno de los países con el peor desempeño de crecimiento de la posguerra", agregó.

Por último felicitó "a los argentinos que viajan al exterior" porque "son los que nos van a permitir exportar más". "Sí, importar más y exportar más. Es el camino de la Argentina próspera que busca el presidente Javier Milei", finalizó Sturzenegger.