Porta Hnos. llegó al mercado africano y anticipa un 2026 con nuevos productos de consumo masivo

En un contexto económico marcado por la caída del consumo, la presión sobre los márgenes y las tensiones en la cadena de pagos, Porta Hnos. cerró 2025 con niveles de producción similares a los de 2024 y un leve crecimiento, consolidando su estrategia de eficiencia, innovación y expansión internacional. Así lo destacó José Porta, presidente de la compañía, al realizar un balance del año y anticipar los ejes estratégicos para 2026.

“2025 fue el año de la eficiencia inteligente. Fue un año en el que nos enfocamos con mucha disciplina en la eficiencia”, definió Porta. Según explicó, desde marzo el contexto nacional presentó dificultades adicionales, con reducción de márgenes y de volúmenes, aunque la empresa logró sostener su actividad productiva y avanzar en la consolidación interna. “Trabajamos intensamente en fortalecer el liderazgo de nuestro equipo gerencial, preparándonos para los proyectos estratégicos que vienen”, señaló.

Innovación puertas adentro y expansión internacional

Entre los principales hitos del año, Porta destacó avances en innovación organizacional, tecnológica y comercial. “Uno de los hitos más relevantes fue la innovación dentro del propio equipo directivo, incorporando nuevas metodologías de trabajo y sumando inteligencia artificial en distintos procesos de gestión y operación”, explicó. Para el empresario, innovar no se limita al desarrollo de productos, sino que también implica “transformar cómo lideramos y cómo tomamos decisiones”.

En el plano internacional, 2025 marcó un punto de consolidación para Porta Hnos. en el mercado global de proteínas vegetales. La participación en IFFA Alemania, una de las ferias más importantes del mundo para la industria alimentaria, fue clave: “Fuimos la única empresa cordobesa con stand propio, lo que nos permitió abrir nuevos mercados y reforzar nuestro posicionamiento como referentes en ingredientes de origen vegetal”, subrayó.

A esto se sumó un nuevo paso en la expansión geográfica de la compañía, con las primeras exportaciones al mercado africano, que Porta definió como “una oportunidad estratégica para nuestra expansión internacional”.

Nuevos productos y certificaciones pioneras

El año también estuvo marcado por lanzamientos en productos de consumo masivo. A través de su marca Casalta, la empresa incorporó vinagre de manzana orgánico y vinagre de arroz, en línea con una demanda creciente de alimentos saludables y de mayor calidad.

Pero uno de los logros más destacados de 2025 fue en materia de sostenibilidad. Porta Hnos. se convirtió en la primera empresa del mundo en certificar una Declaración Ambiental de Producto (EPD) para uno de sus desarrollos de proteínas vegetales. “Es una certificación internacional que mide siete impactos ambientales a lo largo de todo el ciclo de vida del producto, entre ellos la huella de carbono”, explicó Porta, y agregó que este hito “nos posiciona internacionalmente y reafirma nuestro compromiso con la calidad, la transparencia y el impacto positivo”.

Contexto económico y visión industrial

Respecto al escenario macroeconómico, el presidente de Porta Hnos. reconoció que los desafíos fueron significativos, aunque remarcó la resiliencia de la compañía. “Una empresa argentina con 143 años de trayectoria está más que acostumbrada a atravesar ciclos”, afirmó. En el plano local, mencionó el impacto del bajo consumo, las altas tasas y la falta de previsibilidad, aunque sostuvo una mirada optimista hacia adelante.

A nivel global, la competencia internacional también presentó desafíos, especialmente por la presión de precios desde Asia. “China presiona con precios muy bajos, pero aun así logramos abrir nuevos mercados”, señaló. En ese sentido, reafirmó el propósito estratégico de la firma: “Pasar de exportar toneladas de granos a exportar kilos y gramos de productos con alto valor agregado, generando más trabajo calificado en Argentina”.

Exportaciones, proyectos y perspectivas para 2026

Para Porta, el futuro de la industria y la agroindustria argentina es prometedor si se dan las condiciones adecuadas. “Con acceso a financiamiento, la industria y la agroindustria pueden escalar muy rápido. Argentina tiene talento, conocimiento, innovación y una demanda global que valora la calidad y la trazabilidad”, sostuvo.

La internacionalización ocupa un rol central en la estrategia de crecimiento de la empresa. “Apostamos fuertemente a que la exportación sea el motor de crecimiento futuro”, afirmó Porta, y destacó que ese camino permite escalar el impacto de la compañía como Empresa B certificada, llevando al mundo productos y desarrollos industriales con sello argentino.

De cara a 2026, anticipó un año con fuerte foco en lanzamientos e innovación. “Será un año de más desarrollos en proteínas vegetales, profundizando nuestra línea de ingredientes, donde vemos una enorme oportunidad de agregar valor al país”, explicó. También se prevén nuevos productos de consumo masivo y proyectos de inversión orientados a mejorar la eficiencia industrial, tanto propios como para terceros.

En cuanto a las expectativas, Porta se mostró optimista tanto en el mercado interno como en el externo. “Lo que más necesitamos como sociedad es estabilidad: con estabilidad crecemos todos y podemos planificar un país mejor”, concluyó.