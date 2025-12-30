El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, anunció este martes que el Gobierno disolverá la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). El organismo estuvo en el centro de los cuestionamientos por las acusaciones de corrupción desatadas a partir de la filtración de mensajes de audio de su ex director ejecutivo, Diego Spagnuolo, donde se revelaba una trama de sobornos que involucran a la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei.

"La Agencia Nacional de Discapacidad tal como la conocemos dejará de existir y sus funciones serán absorbidas por el Ministerio de Salud", informó Adorni en su habitual conferencia de prensa. Justificó esta decisión afirmó que en el organismo había manejos "incompatibles" con una administración transparente, "descontrol" y "toneladas" de capas burocráticas.

El ministerio de Salud ya recibió fondos para el área de Discapacidad

La ANDIS no recibía fondos públicos desde abril pasado. Hace unos días, un decreto reactivó la asignación de recursos para el área, pero a través del Ministerio de Salud. Se le agregaron $173.032 millones, que se suman a los 5 billones de pesos que tenía destinados para 2025. A un día de terminar el año, el ANDIS lleva ejecutado el 86% de su presupuesto.

"Las políticas de discapacidad se van a administrar de manera transparente, con mecanismos de control y sin discrecionalidades, se va a garantizar la trazabilidad en expedientes, habrá auditorías permanentes y criterios sanitarios en todas las decisiones", aseguró Adorni, en relación al traspaso del área al ministerio que comanda Mario Lugones.

El jefe de Gabinete garantizó que este cambio no traerá recortes "a ninguna prestación". En cambio, dijo que se eliminarán "16 cargos políticos", y que esta modificación permitirá reducir la estructura jerárquica en un 45,7%.

ANDIS, de su fundación al escándalo del 3%

La Agencia Nacional de Discapacidad se creó en 2017, durante el gobierno de Mauricio Macri, con el objetivo de centralizar y coordinar las políticas públicas en materia de discapacidad. Así se unificaron funciones de entidades previas, como la Comisión Nacional Asesora para la Integración de las Personas con Discapacidad (CONADIS), la Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales y el Servicio Nacional de Rehabilitación. El organismo estaba bajo la órbita de la Secretaría General de la Presidencia de la Nación.

En agosto de este año, se conocieron una serie de mensaje de audio con la voz del entonces director ejecutivo de la entidad, Diego Spagnuolo, donde se describía una trama de sobornos, corrupción y sobreprecios en la compra de medicamentos y otras prestaciones. La red involucraba a droguerías, operadores y también a altos funcionarios del Gobierno, incluyendo a la Secretaria General de la Presidencia y hermana del primer mandatario, Karina Milei. En particular, se la señalaba como responsable de quedarse con el "3 por ciento" de cada transacción.

La causa, bajo investigación de la Cámara Federal de los tribunales de Comodoro Py, tiene quince imputados citados a indagatoria, entre ellos Diego Spagnuolo y Daniel Garbellini, ex director de Acceso a los Servicios de Salud de ANDIS. Karina Milei, el ex jefe de Gabinete Guillermo Francos y el ministro de Salud Mario Lugones fueron citados por el Congreso para dar explicaciones, pero no comparecieron ante los legisladores.