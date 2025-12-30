Semino explicó cuál es la "triple crisis" que están sufriendo los jubilados

El Defensor del Pueblo de la Tercera Edad, Eugenio Semino, advirtió por una “triple crisis” que están sufriendo los jubilados en Argentina.

“Triple crisis”

“La persona mayor en Argentina está sufriendo una triple crisis que es alimentaria, sanitaria y relacionada con la vivienda. Por lo cual esto lleva a que estemos en una verdadera situación límite, no observada desde la política”, explicó.

Además señaló que “quienes hacemos asistencia directa tenemos tal vez una visión o más amplia o particular respecto a aquellos que hacen proyectos de ley o aquellos que dictan reglamentaciones”.

“Nosotros no tenemos sistema de salud, tenemos un sistema de atención a la enfermedad por eso no hablamos precisamente como decía Carrillo, Oñativia que el primer medicamento es el alimento, el agua y el hábitat”, agregó en declaraciones a Splendid AM 990.

Medicamentos

Semino aseguró que la gente deja de tomar “la medicación de enfermedades asintomáticas como la hipertensión” y que eso lo ve “todos los días desde hace años en nuestro quehacer”.

“Si vos tenés que optar entre un medicamento y un plato de comida o pagar las expensas o pagar el alquiler, el inmediatismo te lleva a tomar esa resolución”, ejemplificó.

“Estamos muy preocupados porque no es advertido esto socialmente, no es transversal a las administraciones”, analizó Semino.



También aseveró que “el oficialismo es el principal responsable porque la plata de la seguridad social es la que apalanca el superávit fiscal, es decir lo están pagando los jubilados con la pérdida de su calidad de vida y con su vida” aunque sostuvo que “a su vez esto está acompañado por el resto de los actores políticos”.