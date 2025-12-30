Rechazan la excarcelación de la esposa de “Tito” López y seguirá detenida hasta el juicio oral

El Tribunal Oral Federal de Resistencia resolvió rechazar el pedido de excarcelación de Librada Beatriz Romero, esposa del dirigente social Ramón Tito López, y confirmó que continuará bajo prisión preventiva hasta la realización del juicio oral previsto para abril de 2026.

La decisión fue adoptada por los jueces Fabián Gustavo Cardozo y Enrique Jorge Bosch, quienes coincidieron en que persisten los riesgos procesales de fuga y de entorpecimiento del proceso, lo que impide conceder la libertad solicitada por la defensa.

Romero se encuentra imputada en una causa de alto impacto por asociación ilícita, defraudación contra la administración pública y lavado de activos agravado. Su defensa había argumentado que la investigación penal ya está concluida y que, al existir una fecha de debate fijada, la detención, vigente desde septiembre de 2024, debía ser considerada una medida excepcional. No obstante, el Tribunal entendió que no se produjeron cambios sustanciales que modifiquen la situación procesal evaluada en anteriores pedidos, que también habían sido rechazados.

En línea con el dictamen del fiscal general Federico Carniel, los magistrados subrayaron la gravedad de los delitos investigados, la pena en expectativa superior a los ocho años y la presunta capacidad económica y operativa de la estructura bajo investigación como factores determinantes para sostener la medida de coerción.

La resolución también remarcó la complejidad del expediente, el número de imputados y la posibilidad de que aún existan activos no detectados, lo que, según el Ministerio Público Fiscal, incrementa el riesgo de maniobras destinadas a eludir la acción judicial.

El fallo se inscribe en el mismo criterio aplicado recientemente al propio López, a quien la Justicia también le negó la excarcelación y dispuso que permanezca detenido hasta el juicio oral por lavado de dinero agravado, reforzando la postura de garantizar la presencia de todos los acusados en el debate.