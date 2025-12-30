Milagro Sala fue internada de urgencia en La Plata tras sufrir una descompensación

La dirigente social Milagro Sala fue internada bajo estricta observación médica en el Hospital de Gonnet, en La Plata, luego de sufrir una descompensación. La noticia fue confirmada por su médico personal, Jorge Rachid a través de redes sociales, quien explicó que la decisión de hospitalizarla respondió a complicaciones derivadas de sus problemas crónicos de circulación sanguínea. El equipo de salud decidió su derivación inmediata a la guardia y posterior ingreso para estabilizar el cuadro, que requiere un seguimiento multidisciplinario constante.

El traslado de urgencia al centro de salud generó una situación administrativa compleja con la Justicia. Al no haberse notificado el movimiento con la antelación habitual debido a la emergencia médica, el sistema de la tobillera electrónica emitió un aviso de salida del perímetro permitido. Esto activó los protocolos de seguridad y derivó en que una comitiva de funcionarios judiciales y médicos de Jujuy viajara a Buenos Aires para verificar el estado de salud de la paciente y los alcances de la internación.

Sala reside en la capital bonaerense desde 2023, fecha en que se autorizó su traslado desde el norte del país, justamente para recibir tratamientos específicos que no estaban disponibles en su provincia de origen. Desde entonces, su domicilio se fijó en cercanías del Hospital Interzonal General de Agudos “San Roque” de Gonnet, institución que lleva adelante su historia clínica y el monitoreo de la trombosis que le fue diagnosticada en 2022, la cual le provoca edemas y obstrucciones venosas recurrentes.

En paralelo a la cuestión médica, la dirigente afronta una situación de inestabilidad habitacional. Según explicaron sus abogados en un escrito, el contrato de alquiler de la vivienda donde cumplía su detención domiciliaria en Villa Elvira llegó a su fin y el propietario solicitó la devolución del inmueble. Ante la intimación de desalojo, Sala debió concretar una mudanza a una nueva casa, un proceso que se realizó mientras aún se tramitaban las autorizaciones formales correspondientes ante los tribunales, lo que sumó un nuevo capítulo de revisión judicial a su expediente.

El entorno de la líder de la Tupac Amaru manifestó que la prioridad actual es la evolución clínica de la paciente. Rachid comunicó a través de sus redes sociales que continúan supervisando el "cuadro preventivo" y que la internación se mantendrá el tiempo que los especialistas consideren necesario. Mientras tanto, la situación procesal respecto a los movimientos recientes quedará sujeta a la evaluación que realicen las autoridades que arribaron a la provincia.

El contexto judicial detrás de la internación

La situación legal de Milagro Sala se encuentra definida desde mayo de 2025, cuando la Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firme la pena unificada de 15 años de prisión. El máximo tribunal ratificó las sentencias dictadas en Jujuy por la causa “Pibes Villeros” y otros expedientes, que incluyen delitos de asociación ilícita y fraude a la administración pública cometidos entre 2009 y 2014. Bajo este marco legal, la dirigente cumple su pena en modalidad domiciliaria debido a su estado de salud.

En los días previos a su internación, surgieron cuestionamientos sobre el cumplimiento de las condiciones de su arresto. Imágenes difundidas mostraron a Sala participando de una reunión familiar (aparentemente el cumpleaños de su hija) en el patio de su anterior vivienda, sumado al hecho de la mudanza que se precipitó por el vencimiento del contrato de alquiler. Estos eventos son los que motivaron la actual auditoría por parte de la Justicia jujeña para determinar si existieron irregularidades en la detención.

A pesar de las polémicas, la defensa sostiene que tanto el cambio de domicilio como la asistencia al hospital responden a necesidades de fuerza mayor. El argumento central de sus abogados es que la "inestabilidad habitacional grave" y el riesgo de salud inminente obligaron a tomar decisiones rápidas para resguardar la integridad de Sala, quien continúa bajo tratamiento médico y psicológico continuo en la provincia de Buenos Aires. La dirigente cumplió 3.500 días presa en agosto de este año, es decir, más de nueve años.

