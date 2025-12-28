Arde La Plata por requisitos municipales que limitan la tradicional 'quema de muñecos'

Este fin de año, una polémica rodea a la tradicional quema de muñecos que se hace desde hace décadas en la ciudad de La Plata, luego que la Municipalidad anunciara en las últimas horas que esas quemas "no podrán realizarse en el casco urbano", e incluso se clausuró una de las estructuras que formaba parte de los festejos parte, lo que provocó críticas e indignación entre quienes invierten tiempo y dinero en esas tareas.

Como todos los años, para el próximo jueves 1 de enero durante la madrugada se esperaba la tradicional quema de muñecos platenses, un evento que reúne a mucha gente cada año y que significa dejar atrás al año que se va. Sin embargo, este año la comuna no quiere quemas en lugares céntricos y además autorizó la quema solamente de 22 muñecos, aunque la cantidad terminada sería mucho mayor.

"No están dadas las condiciones para garantizar la seguridad de los espectáculos en el Casco Urbano", se indicó desde la Municipalidad platense, reiterando que había 22 muñecos en zonas habilitadas fuera del centro, lo que derivó en una cantidad de gente enojada.

Sucede que los organizadores de esos eventos cuestionan que la Municipalidad haya anunciado esas prohibiciones el 22 de diciembre, cuando llevan semanas y hasta meses trabajando en esos muñecos que al margen del trabajo cuestan dinero de materiales diversos.

Más allá de la prohibición municipal, medios locales, artistas y constructores indicaron a la Agencia Noticias Argentinas que ya circula un 'mapa alternativo' con al menos otros 18 muñecos que no están registrados en la nómina oficial y que cuyos mentores desafiarían la prohibición, quemándolos sin permiso.

El conflicto entre los muñequeros y la Municipalidad está latente y se espera que cientos de turistas lleguen a la ciudad para presenciar esas coloridas ceremonias de Año Nuevo.

Una de las tradiciones de la ciudad de La Plata es la construcción de muñecos de cartapesta y su quema en la noche del fin de año. Todos los años, las familias platenses crean su propio momo, lo colocan en la vía pública y la incendian en la noche del 31 de diciembre.

El motivo es libre, en esta edición algunos eligieron representar personajes virales y graciosos como el tiburón de tres patas conocido como Tralalero Tralalá y otros, como el padre de Kim Gómez prefirieron aprovechar la ocasión para expresar un sentimiento significativo para su historia y la ciudad. En este caso, Marcos Gómez hizo un capibara gigante en homenaje a su hija fallecida en un hecho de inseguridad este año.

“Quizás lo puedas ver desde arriba. No sé si te lo voy a poder subir al cielo, pero estoy seguro de que el cariño de toda la gente que te quiere y que te recuerda va a estar ahí”, expresó Marcos Gómez en sus redes sociales el pasado 24 de diciembre.

