El Año Nuevo Chino será el próximo 17 de febrero y es una de las festividades más relevantes para distintos países de Asia como China, Taiwán, Hong Kong, Singapur, Malasia, Indonesia, Vietnam y Corea, donde la tradición incluye rituales ancestrales y celebraciones multitudinarias. Sin embargo, la tradición logró expandirse a otros lugares y muchas personas aprovechan la fecha para realizar rituales para atraer la suerte.

El Año Nuevo Chino, también llamado Festival de la Primavera, tiene un origen milenario que combina astronomía, agricultura, mitología y rituales de protección. Su inicio se remonta a más de 3.000 años, durante la dinastía Shang (siglo XIV a. C.), cuando las comunidades agrícolas chinas organizaban ceremonias para:

Agradecer las cosechas,

Honrar a los antepasados,

Pedir prosperidad para el nuevo ciclo.

El calendario chino está conformado por un ciclo de 12 animales, asociados a los cinco elementos: madera, fuego, tierra, metal y agua. Este año, el Caballo de Madera estará presente, un animal que representa la libertad, la acción y el liderazgo, mientras que el elemento Fuego potencia la pasión, la creatividad y la ambición.

Qué rituales hacer para celebrar el Año Nuevo Chino y atraer la suerte

Según la tradición, durante el Año Nuevo Chino se pueden realizar distintos rituales. Uno de los más importantes es el de la limpieza del hogar, que consiste en limpiar a fondo la casa para eliminar las malas energías del año anterior y evitar que queden atrapadas.

Por otro lado, el ritual de las monedas es uno de los más populares para atraer la abundancia. Para llevarlo a cabo, se deben colocar dos monedas en una bolsa roja el 1 de febrero, sumar dos más el día siguiente y otras dos el 3 de febrero. Luego, la bolsa debe ubicarse en un lugar visible y, cada año, se debe agregar una moneda más.

El ritual del arroz tiene gran relevancia en la cultura china, ya que simboliza la abundancia. Comienza el 1 de febrero y consiste en colocar, durante diez días, una cucharada de arroz crudo en una taza. El décimo día se enciende una vela blanca a un costado y luego el arroz se cocina junto a otro alimento.

Finalmente, el ritual de las flores amarillas invita a decorar el hogar con flores de ese color como símbolo de la buena fortuna.

Qué colores representan el Año Nuevo Chino 2026

En cuanto a los colores del Año Nuevo Chino 2026, los tonos protagonistas serán el rojo, el dorado y el verde. Las interpretaciones más populares indican que el rojo está asociado a la buena fortuna y al fuego, el dorado representa la abundancia y la prosperidad, mientras que el verde se vincula con la renovación y el equilibrio.

