La familia de Kim Gómez construyó un carpincho para recordarla en la quema de muñecos de La Plata

Una de las tradiciones de la ciudad de La Plata es la construcción de muñecos de cartapesta y su quema en la noche del fin de año. Todos los años, las familias platenses crean su propio momo, lo colocan en la vía pública y la incendian en la noche del 31 de diciembre.

El motivo es libre, en esta edición algunos eligieron representar personajes virales y graciosos como el tiburón de tres patas conocido como Tralalero Tralalá y otros, como el padre de Kim Gómez prefirieron aprovechar la ocasión para expresar un sentimiento significativo para su historia y la ciudad. En este caso, Marcos Gómez hizo un capibara gigante en homenaje a su hija fallecida en un hecho de inseguridad este año.

“Muchas veces no había para cumplir esos hermosos caprichos de solo una niña, una princesa y me dolía no poder darte más. Muchas veces peleé con tu mamá por malgastar plata cuando no debía, pero como decirte que no, como decirte que ese peluche que querías que paseabas por todo ese supermercado no lo podías llevar, hoy me doy cuenta de que no me equivoqué, te di el máximo y trato de perdonarme”, expresó Marcos Gómez en sus redes sociales este 24 de diciembre.

“Esta Navidad es la más difícil de todas, no hay arbolito, no estás para armarlo como siempre, ya no te puedo pelear sacándote las bolitas, las estrellas”, expuso. El carpincho era uno de los animales preferidos de Kim.

“Quizás lo puedas ver desde arriba. No sé si te lo voy a poder subir al cielo, pero estoy seguro de que el cariño de toda la gente que te quiere y que te recuerda va a estar ahí”, concluyó la publicación.

El caso de Kim Gómez

Kim Gómez estaba sentada en el asiento de atrás del auto con su madre cuando dos adolescentes, de 17 y 14 años, increparon a la mujer, le robaron el auto y se dieron a la fuga. En el trayecto, la niña de siete años no pudo bajarse del todo de Fiat Palio, quedando enganchada con el cinturón de seguridad, por lo que fue arrastrada 15 cuadras hasta que finalmente los jóvenes chocaron e intentaron escaparse.

Por las graves heridas que le produjeron, la niña falleció poco después. El hecho fue calificado como homicidio en ocasión de robo y ya fue elevado a juicio por la Justicia de Responsabilidad Penal Juvenil.

Mientras tanto, el joven de mayor edad está bajo prisión preventiva, a la espera de ser juzgado, y el menor de 14 se encuentra detenido en un Instituto de Menores y se espera que continúe allí por dos años más.

