Nuevo parte médico de Cristina Kirchner: evoluciona lentamente y ya puede consumir semisólidos

Cristina Fernández de Kirchner continúa internada en el sanatorio Otamendi, donde fue intervenida quirúrgicamente el pasado sábado 20 de diciembre por un cuadro de apendicitis aguda con peritonitis localizada. El nuevo parte médico difundido este lunes informa que la ex vicepresidenta presenta una evolución lenta pero favorable y ya comenzó a ingerir alimentos semisólidos.

Desde el centro de salud indicaron que la paciente atraviesa una “recuperación pausada del íleo posoperatorio” y que continúa con drenaje peritoneal y tratamiento antibiótico por vía endovenosa. A su vez, el informe detalla que tolera adecuadamente la incorporación de semisólidos, luego de varios días con dieta líquida.

El parte lleva la firma de la directora médica del sanatorio, Marisa Lanfranconi, quien precisó que, si no surgen nuevas complicaciones, se mantendrá la internación hasta lograr la recuperación completa del cuadro abdominal, retirar el drenaje y finalizar el esquema antibiótico.

Cristina Kirchner fue trasladada al Otamendi desde su domicilio de la calle Constitución —donde cumple prisión domiciliaria— tras manifestar un fuerte malestar abdominal que derivó en la intervención quirúrgica. Desde entonces, militantes y simpatizantes se congregan a diario en las inmediaciones del sanatorio, en el barrio porteño de Recoleta, para acompañar su evolución con vigilias.

Qué es el íleo posoperatorio que afecta a Cristina Kirchner

El pasado 24 de diciembre, el sanatorio había informado por primera vez que la ex vicepresidenta presentaba signos compatibles con íleo posoperatorio. Se trata de una condición frecuente tras cirugías abdominales, especialmente cuando hay manipulación del intestino o infecciones asociadas.

El gastroenterólogo Lisandro Pereyra explicó que, durante intervenciones como la del apéndice, el intestino puede detener temporalmente su movimiento. “No se trata de una obstrucción, sino de una parálisis transitoria del tránsito intestinal, que puede producirse por la cirugía en sí o por el proceso infeccioso”, señaló.

Además, algunos analgésicos utilizados en el posoperatorio pueden contribuir a enlentecer el funcionamiento intestinal. “Es una situación relativamente habitual después de este tipo de cirugías”, agregó el especialista.

Por su parte, Oscar Laudanno, jefe del Departamento de Gastroenterología del Instituto Lanari, sostuvo que la aparición de íleo a los pocos días de la operación obliga a un control estrecho. “En un contexto de apendicitis con peritonitis, hay que descartar complicaciones y actuar con estudios de imagen, antibióticos y seguimiento permanente”, explicó.

Mientras continúa la recuperación médica, la evolución de Cristina Kirchner sigue siendo monitoreada día a día por el equipo del sanatorio Otamendi.

