Nuevo parte médico sobre Christian Petersen: cuál es su estado de salud este lunes 29 de diciembre

El Hospital Alemán de Buenos Aires difundió este lunes 29 de diciembre un nuevo parte médico sobre la salud del chef Christian Petersen, quien permanece internado desde hace varios días tras haber sufrido una descompensación durante una excursión en la Patagonia.

Según informó la institución médica, el paciente continúa internado en la unidad coronaria, bajo control médico permanente. De acuerdo con el comunicado oficial, se encontraba hemodinámicamente estable al momento de la emisión del parte.

Qué dice el parte médico de Christian Petersen después de ser trasladado a Buenos Aires

Además, el hospital indicó que, como parte de su seguimiento clínico, se prevé la realización de estudios complementarios en las próximas 48 horas, conforme a los protocolos habituales de atención médica. El informe lleva la firma del director médico del Hospital Alemán, Dr. Norberto Mezzadri.

Desde el centro de salud también remarcaron que se preservará el secreto médico y la intimidad del paciente y su familia, y que no se brindarán mayores detalles sobre su evolución, una postura que coincide con la decisión adoptada por el entorno cercano del chef desde el inicio del episodio.

La descompensación durante una excursión en Neuquén

Petersen, de 56 años, se descompensó mientras realizaba una excursión de ascenso al volcán Lanín, en la provincia de Neuquén. En ese momento, sufrió una falla multiorgánica y fue asistido de inmediato por los guías que lo acompañaban.

El episodio se produjo durante la excursión, cuando los guías notaron que el chef no estaba bien, y por lo tanto pidieron asistencia al guardaparque. Luego, en los primeros estudios que le realizaron los médicos detectaron una fibrilación auricular, que obligó a ingresarlo en terapia intensiva. Según la periodista Fernanda Iglesias, los estudios del chef dieron positivo a distintas drogas recreativas.

Inicialmente, fue trasladado a un centro de salud de Junín de los Andes, y luego derivado al Hospital Ramón Carrillo de San Martín de los Andes, donde permaneció internado en terapia intensiva durante diez días debido a la gravedad de su cuadro.

La familia de Christian Petersen rompió el silencio en un comunicado en la red

El pasado viernes 26 de diciembre, Petersen fue trasladado a la Ciudad de Buenos Aires para continuar su tratamiento en un centro de mayor complejidad. Al día siguiente, el Hospital Alemán confirmó que el traslado sanitario se realizó sin complicaciones y que, una vez ingresado, un equipo interdisciplinario evaluó su estado general y readecuó el tratamiento según los resultados obtenidos.

Christian Petersen es un chef ampliamente reconocido en la televisión argentina por su participación en el canal El Gourmet y en el reality gastronómico El gran premio de la cocina, emitido por El Trece.

