El chef Christian Petersen fue trasladado en las últimas horas a un centro de salud de la Ciudad de Buenos Aires, luego de permanecer diez días internado en San Martín de los Andes tras sufrir una descompensación durante una excursión.

Petersen, de 56 años, ingresó el viernes al Hospital Alemán, donde este sábado se difundió el primer parte médico desde su nuevo lugar de internación.

“En la tarde de ayer, luego de un traslado sanitario realizado sin complicaciones, el paciente CP fue ingresado al Hospital Alemán de Buenos Aires para continuar su atención en un centro de mayor complejidad”, señala el comunicado firmado por Norberto Mezzadri.

Un equipo compuesto por integrantes de varias áreas del Alemán realizó una evaluación general del paciente y readecuó el tratamiento a partir de los resultados obtenidos.

"El Hospital Alemán acompaña a la familia y mantendrá una comunicación permanente, respetando en todo momento la confidencialidad de la información médica", concluye el comunicado. El cocinero sufrió una falla multiorgánica en medio de una excursión al volcán Lanín, en la provincia de Neuquén, y rápidamente fue asistido por los guías y trasladado en primer término a un nosocomio en Junín de los Andes, y luego al Hospital Ramón Carrillo de San Martín de los Andes.

Petersen estuvo en estado crítico y con asistencia respiratoria mecánica. El dramático hecho se produjo durante la excursión, cuando los guías notaron que el chef no estaba bien y por eso le pidieron auxilio al guardaparque.

Luego, en los primeros estudios que le realizaron los médicos detectaron una fibrilación auricular, que obligó a internarlo en terapia intensiva.

No obstante, pocas horas antes de Nochebuena la familia emitió un comunicado en el cual remarcaba la "franca mejoría" del cocinero estrella, una de las razones por las cuales se autorizó su traslado a Buenos Aires.

"Chris fue derivado hace unos días a Junín de los Andes con un importante stress físico, debido al excesivo esfuerzo realizado para hacer cumbre en el volcán Lanín, disparando un cuadro preventivo cardiológico en el cual se centró toda la atención", agregó la familia.

