Inundación: un taxista se descompensó y murió en la colectora de la General Paz

Un taxista murió este sábado por la mañana tras sufrir una descompensación mientras circulaba por la colectora de General Paz, a la altura de Pedro Varela, mano al Río de la Plata. Ocurrió cuando la avenida que divide CABA de la provincia de Buenos Aires estaba colapsada por las inudaciones generadas por las presistentes lluvias que comenzón en la madrugada y se extendieron hasta la mañana.

Las intensas lluvias que provocaron anegamientos en distintos puntos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

El hombre que falleció fue identificada como Héctor Hermosa, de 60 años; fue encontrado en un Chevrolet Aveo por los Bomberos que estaban evacuando a los automovilistas en la zona inundada.

Una ambulancia del SAME acudió al lugar, pero los médicos solo pudieron constatar el fallecimiento. A esa hora, el tránsito en la zona permanecía restringido por acumulación de agua y operativos de emergencia.

“Íbamos con mi hija y el auto empezó a llenarse de agua, tuvimos que salir porque nos estabamos ahogando”, contó una automovilista que quedó varada a la altura de Beiró.

“No sabíamos qué hacer. Llamé al 140 y me dijeron que no me podían venir a rescatar. Me recomendaron bajarme del auto, así que agarré a mi hija de 15 años y salimos las dos”, detalló.

Por otra parte, Ignacio Baistrocchi, Ministro de Espacio Público e Higiene Urbana de CABA, se refirió a la tormenta de esta madrugada y contó que hubo "alrededor de 200 ingresos de reclamos durante toda la noche, la mayoría están resueltos". "Es una situación bastante atípica", detalló.

LT