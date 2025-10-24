El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa una jornada de intensas lluvias y la presencia de temperaturas calurosas en la Ciudad de Buenos Aires y alrededores para este viernes 24 de octubre.
El pronóstico del tiempo para el AMBA
El informe del tiempo indica que, durante las primeras horas de este viernes, en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se esperan intensas lluvias y temperaturas que oscilarán entre los 20 y 21 grados, pudiendo alcanzar los 22 grados al mediodía.
De acuerdo al SMN, los vientos llegarán desde el este a una velocidad de entre 8 y 20 kilómetros por hora, con ráfagas hasta 35. La humedad será del 76%. El informe de los meteorólogos estima que para la tarde continuarán la tormenta. En horas de la siesta, la temperatura alcanzará los 23 grados de máxima.
Llegada la noche, el tiempo descenderá hasta los 20 grados, con abundante presencia de lluvias. El sol saldrá a las 6:01 y se esconderá a las 19:16.
Alerta amarilla por tormenta en nueves provincias
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla y naranja por tormentas en la Ciudad de Buenos Aires, PBA y 13 provincias. Una alerta amarilla indica “posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”. Mientras que una naranja advierte sobre “fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente”.
El área será afectada por lluvias y tormentas, algunas localmente fuertes. Se espera que las mismas puedan estar acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, granizo y ráfagas intensas que podrían alcanzar los 90 km/h en: Ciudad Autónoma de Buenos Aires, este y norte de Buenos Aires, este y oeste de Entre Ríos, suroeste de Corrientes, Santa Fe, Chaco, norte y sur de Santiago del Estero, Córdoba, norte de La Pampa, centro y norte de San Luis, este de San Juan, este de Catamarca, Tucumán y centro de Salta.
El área será afectada por lluvias y tormentas fuertes o severas. Se espera que las mismas puedan estar acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente, granizo y ráfagas intensas que podrían superar los 100 km/h en: noroeste de Buenos Aires, oeste de Entre Ríos, Santa Fe, este y norte de Córdoba y sur de Santiago del Estero.