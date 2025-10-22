Alerta por lluvias y vientos en varios puntos del país: ¿Cuáles son las provincias afectadas?

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por fuertes tormentas y vientos que afectará a seis provincias a mitad de semana.

En esa línea, el organismo nacional confirmó que se avecinan “posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas“.

¿Cuáles son las regiones del país afectadas? La alerta por tormentas alcanzará al oeste de La Pampa, este y centro de Mendoza, este de Neuquén, oeste y norte de Río Negro. La zona que se llevará la parte más damnificada será el oeste y parte del centro de Salta, que también será azotado por fuertes tormentas.

"El área será afectada por tormentas, algunas localmente fuertes. Se espera que las mismas estén acompañadas de frecuente actividad eléctrica, ráfagas de hasta 60 km/h, ocasional caída de granizo y abundante caída de agua en cortos periodos. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 10 y 30 mm, pudiendo ser superados de forma puntual”, indica el SMN.

Y agrega: "El área será afectada por tormentas, algunas localmente fuertes. Se espera que las mismas puedan estar acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, granizo y ráfagas intensas que podrían alcanzar los 90 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 70 mm, que pueden ser superados de manera puntual. Las mayores precipitaciones se esperan entre la tarde del jueves 23 y el viernes 24".

Por otro lado, en las últimas horas se alertó sobre una advertencia de nivel amarillo por fueres vientos, que afectarán el centro y norte de Santa Cruz. Se esperan velocidades entre los 40 y 55 km/h, con ráfagas que pueden alcanzar los 85 km/h.