El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó la llegada de lluvias y tormentas en todo el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) luego de varios días de sol y calor, sin días nublados.

Las primeras lluvias estarán presentes este miércoles 22 de octubre, con algunos chaparrones dispersos sobre AMBA y CABA en horas de la tarde. De acuerdo al SMN, entre esta noche y la madrugada del jueves se desarrollarán nuevas tormentas, que afectarán primero al norte de la Patagonia y luego se desplazarán hacia la región central en los próximos días.

El jueves será el día más caluroso, ya que tendrá 30°C de máxima y 19°C de mínima. A pesar de que la jornada continuará nublada, no habrá lluvias y los vientos soplarán desde el norte, con ráfagas de hasta 31 km/h.

El viernes regresarán las lluvias en forma de tormentas y se espera una temperatura entre 20°C y 23°C.

Cómo estará el clima el fin de semana en Buenos Aires

Para el sábado a la mañana habrá chaparrones, mientras que a la tarde la posibilidad de lluvias será muy baja. El domingo tendrá nubosidad parcial y un marcado descenso de la temperatura, con mínima de 12°C y máxima de 22°C.

Por otro lado, en el sur y oeste de la provincia de Buenos Aires, casi toda La Pampa, San Luis y el sur de Córdoba, se encuentran bajo alerta amarilla por tormentas, algunas localmente fuertes.

Se estima que habrá caída de agua en cortos periodos, actividad eléctrica, granizo y ráfagas intensas que podrían alcanzar los 80 km/h.