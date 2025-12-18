Argentina vivirá este jueves 18 de diciembre una jornada caracterizada por el ascenso de las temperaturas y condiciones estables en la mayor parte del territorio nacional. Mientras que en la región central se esperan valores térmicos elevados y ráfagas de viento, el norte mantendrá cielos despejados. En contraste, la Patagonia sur presentará mayor nubosidad y probabilidad de precipitaciones aisladas hacia el final del día.

Cómo estará el clima en Ciudad de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires este jueves 18 de diciembre

En la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano bonaerense se anticipa un marcado incremento del calor con una temperatura mínima de 23 °C y una máxima que alcanzará los 34 °C. El cielo presentará una nubosidad leve y vientos predominantes del sector noroeste. Según informó el Servicio Meteorológico Nacional, se esperan ráfagas de viento que podrían alcanzar los 50 kilómetros por hora durante el transcurso de la jornada.

Clima jueves 18 de diciembre

En el resto de la Provincia de Buenos Aires, el panorama meteorológico mostrará condiciones similares con predominio de sol y ascenso térmico. No obstante, en el sector de la costa atlántica persistirá cierta inestabilidad residual durante la madrugada. Hacia la tarde, las condiciones tenderán a estabilizarse en toda la jurisdicción, aunque se mantiene la vigilancia por temperaturas elevadas en el suroeste bonaerense, afectando localidades como Bahía Blanca y Pigüé.

Cómo estará el clima en el resto del país

El norte argentino, incluyendo provincias como Formosa, Chaco y Misiones, registrará un jueves de intenso calor con cielos mayormente despejados y condiciones estables. En la región de Cuyo, específicamente en Mendoza, se prevé una máxima de 35 °C con nubosidad variable en la zona cordillerana. El Servicio Meteorológico Nacional indicó que "hay fuertes vientos en el sector suroeste" afectando también a las provincias de San Luis y Córdoba.

En la región patagónica, el escenario climático será dispar comparado con el norte del país. Mientras que en el norte de la Patagonia el aire será seco con ascenso de temperatura, en Santa Cruz y Tierra del Fuego se espera mayor presencia de nubes. Existe probabilidad de lluvias aisladas en el extremo sur, acompañadas de temperaturas más frescas que no superarán los promedios estacionales para este mes de diciembre.

Pronóstico extendido: cómo estará el clima en los próximos días en Argentina

Para el viernes 19 de diciembre, se espera que el calor continúe en ascenso en el centro del país, con máximas que podrían llegar a los 37 °C en provincias como Mendoza y Santa Fe. En el AMBA, la temperatura oscilará entre los 22 °C y 31 °C, con una rotación del viento hacia el sector este que aportará mayor humedad hacia la noche, anticipando el ingreso de un frente de inestabilidad.

El fin de semana comenzará con un cambio en las condiciones meteorológicas en Buenos Aires y la zona central. El sábado 20 se prevén tormentas aisladas durante la mañana y un descenso gradual de la temperatura, con máximas cercanas a los 29 °C. Para el domingo 21, la inestabilidad persistirá con cielos cubiertos y bajas probabilidades de precipitaciones, manteniendo un ambiente variable en gran parte del territorio nacional según los modelos actuales.