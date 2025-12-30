Taiana sobre la "Inocencia Fiscal": "Nos transforma en un paraíso del lavado de dinero sucio"

El diputado nacional Jorge Taiana cuestionó en duros términos la ley de Inocencia Fiscal aprobada en el Congreso al asegurar que "nos transforma en un paraíso del lavado sucio".

"Inocencia fiscal"

"La hipócritamente llamada “ley de inocencia fiscal” nos transforma en un paraíso del lavado de dinero sucio y del blanqueo para narcotraficantes", afirmó el legislador de Unión por la Patria en la red social "X".

"Va en contra de todo lo firmado por la Argentina en fueros de control y en particular en el GAFI, organismo que ya había advertido al gobierno de Milei por la opacidad de sus manejos financieros. Nos llevan a una Argentina cada vez peor", agregó el diputado.

"Tomadura de pelo"

"Es una tomadura de pelo. La llaman la ley de la Inocencia Fiscal. En realidad la ley es cómo evitar que los delincuentes fiscales sean castigados. Tendrían que haberla promulgado el 28 de diciembre que es el Día de los Inocentes", insistió el exministro de Defensa.

“La ley es vergonzosa. Acorta los plazos, te da un principio de inocencia, incluso por cientos de millones. Básicamente lo que hace es transformar a la Argentina, desde el punto de vista del control fiscal, en un viva la pepa. Lo que habrá es discrecionalidad y persecución política para lo que el gobierno quiera perseguir”, agregó en declaraciones a Radio Provincia.

Dólares en el colchón

“Nadie va a desprenderse de dólares si puede mantenerlos. Lo que ellos hacen es una estrategia contra la clase media, pero es una ficción, eso no va a suceder, porque la confianza en el gobierno desde el punto de vista financiero es muy baja”, subrayó.