Misiones: el Gobierno lanzó una nueva moratoria para el impuesto provincial automotor

El gobernador Hugo Passalacqua, anunció la vigencia de un Régimen Especial de Regularización de Obligaciones Tributarias para el Impuesto Provincial al Automotor (IPA), que estará disponible desde el 1 de enero de 2026 hasta el 31 de marzo de 2026, informó el Gobierno de Misiones.

La medida, instrumentada a través de la Agencia Tributaria Misiones (ATM), contempla quitas de hasta el 100% de intereses y multas, de acuerdo con la fecha de adhesión y la modalidad de pago elegida.

"El régimen se enmarca en la batería de medidas de alivio fiscal provincial impulsadas durante el año y se encuentra respaldado por la Resolución Nº 1407/2025 del Ministerio de Hacienda, Finanzas, Obras y Servicios Públicos, junto con su reglamentación mediante la Resolución General Nº 27/2025 de la Agencia Tributaria Misiones", indica un comunicado oficial.

Además señala que "la moratoria prevé condiciones más ventajosas para titulares particulares y asalariados, y ofrece distintas alternativas de regularización para pymes, monotributistas y empresas, con opciones de financiación de hasta 24 cuotas" y que "cada contribuyente o responsable podrá suscribir hasta seis planes de pago bajo este esquema".

Moratoria

El sistema establece distintos niveles de condonación de intereses y multas según el período de adhesión:

Hasta el 31 de enero: condonación de hasta el 100%

Hasta el 28 de febrero: condonación de hasta el 60%

Hasta el 31 de marzo: condonación de hasta el 50%

También "el régimen contempla que los planes de pago caducarán cuando se registren dos cuotas impagas, ya sean consecutivas o alternadas, lo que implicará la reinstalación de los intereses y multas originales".

"Este plan especial tiene como objetivo facilitar la regularización de deudas de patentes de automotores y motos, tanto para particulares como para empresas, ofreciendo alternativas accesibles que permitan ponerse al día con las obligaciones tributarias", precisa el documento.

Cómo adherirse

La adhesión se realiza de forma online, a través del sitio web www.atmisiones.gob.ar. Con clave fiscal nivel 2, los contribuyentes deben ingresar a la solapa Planes de Pago y luego seleccionar Suscripción de Planes de IPA, donde podrán elegir la opción que mejor se adapte a su situación. Los pagos pueden efectuarse mediante cualquiera de los medios habilitados por ATM o por el municipio correspondiente.

Para consultas, la Agencia Tributaria Misiones dispone de atención online a través del correo electrónico [email protected], mensajes directos en Instagram y Facebook, y atención telefónica al 0810-444-5505. Ante dudas adicionales, también se recomienda comunicarse con el municipio donde esté radicada la patente.

Fuente: Gobierno de Misiones.