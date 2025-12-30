Manuel Antelo pronostica: “Si sigue este rumbo, la Argentina va a ser un país rico muy pronto”

Tras más de 20 años fuera del país, el empresario Manuel Antelo volvió a la Argentina y anunció inversiones por alrededor de 200 millones de dólares, con foco en el sector automotor y en la expansión de la marca deportiva Decathlon. El regreso, según explicó, está directamente vinculado al cambio de rumbo económico impulsado por el gobierno de Javier Milei.

En una entrevista publicada por la revista Forbes, realizada por su director Axel Milberg durante una serie de charlas con empresarios en Punta del Este, Antelo calificó como un “milagro” la irrupción del actual presidente y aseguró que, de sostenerse el modelo económico vigente, “la Argentina va a ser un país rico en muy poco tiempo”.

Manuel Antelo anunció inversiones por US$200 millones tras más de 20 años fuera del país.

Antelo se fue del país tras la crisis de 2002. Primero se radicó en España, donde desarrolló una de las principales compañías de logística de Europa, con más de 6.500 empleados, y luego se instaló en Uruguay, donde relanzó el negocio Car One y avanzó en diversas actividades empresariales. Durante los años de gobiernos kirchneristas, mantuvo en la Argentina únicamente la operación de comercialización de autos usados con garantía.

Maslatón: "Milei adhirió a la economía 100% Barrani, vale todo ahora"

El empresario es una figura histórica del sector automotor local: fue quien adquirió la licencia de Renault en la Argentina en los años ’90 y luego la revendió a la casa matriz francesa por una cifra millonaria.

El respaldo a Milei y el cambio de clima

En la entrevista con Forbes, Antelo explicó que su decisión de volver al país se activó tras el triunfo electoral de Milei. Señaló que interpretó ese resultado como una señal de que “la gente cambió y se dio cuenta de que el modelo anterior era nefasto”.

En ese marco, sostuvo que “los países más libres son los que tienen mejor calidad de vida”, una definición que utilizó para fundamentar su apoyo al actual programa económico. También reconoció que el proceso de reordenamiento tendrá costos: advirtió que van a desaparecer empresas, pero que ese proceso será compensado por la creación de nuevas compañías y por el regreso de capitales que se habían ido del país. “Todas las empresas que se fueron de la Argentina van a querer volver”, afirmó, al proyectar el impacto de un escenario de estabilidad macroeconómica y reglas claras.

Respaldó a Javier Milei y aseguró que el modelo actual puede convertir a la Argentina en un país rico en el corto plazo.

Críticas al empresariado y apuesta industrial

Antelo fue crítico con parte del empresariado argentino. Aclaró que no se refería a todos, pero sostuvo que “muchos empresarios fueron parte del problema” en las últimas décadas, al adaptarse a esquemas de privilegios y protecciones que, a su entender, terminaron dañando la competitividad.

Gesto libertario en Corrientes: Teke Romero devolvió más de $19 millones de fondos de campaña

También se refirió al avance de los autos chinos, un segmento en el que tiene fuerte presencia: representa alrededor de 14 marcas entre la Argentina y Uruguay. Según explicó, los vehículos provenientes de China son “extraordinarios”, porque combinan mejor tecnología y precios más bajos que los de sus competidores tradicionales.

El regreso de Antelo y su apuesta de inversión se inscriben en un escenario de expectativas abiertas en el mundo empresario, con posiciones encontradas pero con un denominador común: la convicción de que el rumbo económico actual marcará un punto de inflexión para la Argentina.