San Francisco, Dallas y Kansas: cuánto cuesta viajar para seguir a la Selección en el Mundial

La Copa del Mundo que se disputará en 2026 marcará un antes y un después para los fanáticos del fútbol. Con tres países anfitriones, una fase de grupos extendida y sedes distribuidas a miles de kilómetros entre sí, viajar para seguir a la Selección argentina requerirá una planificación precisa y un presupuesto elevado.

Argentina compartirá grupo con Austria, Jordania y Argelia, y disputará sus partidos los días 16, 22 y 27 de junio. Las sedes posibles para esos encuentros serán Kansas City, Dallas y San Francisco, una combinación que amplía las opciones, pero también incrementa los costos de traslados, vuelos internos y alojamiento.

Seguir a la Selección argentina en el Mundial 2026 exigirá una planificación logística compleja y un presupuesto elevado, con sedes separadas por miles de kilómetros.

Kansas, la opción más accesible

Entre las sedes previstas, Kansas City aparece como una de las alternativas más económicas para los hinchas. Un paquete para una persona, que incluye vuelo ida y vuelta desde Buenos Aires con escala y una noche de alojamiento en el Homewood Suites by Hilton Kansas City Speedway, con desayuno, tiene un valor aproximado de $2.996.202. Para dos personas, el costo asciende a $5.992.404. Estos paquetes suelen permitir sumar alquiler de auto, traslados y actividades adicionales, lo que puede encarecer el presupuesto final.

Regatas Corrientes goleó a San Martín en el clásico y terminó el año con festejo

Dallas y San Francisco, más caros

Dallas se posiciona como otra sede clave durante la fase de grupos. Las propuestas disponibles incluyen dos noches de alojamiento en el Sheraton Dallas Hotel by the Galleria y vuelos operados por Avianca, con escalas intermedias. El valor ronda los $4.458.375 por persona, y $8.916.750 para dos viajeros, dependiendo de fechas y disponibilidad aérea.

En el caso de San Francisco, el costo también se eleva. Un paquete con dos noches en el RIU Plaza Fisherman’s Wharf, con desayuno incluido, y vuelos de Copa Airlines con una escala técnica, tiene un precio estimado de $3.600.594 por persona y $7.201.188 para dos. En todos los casos, los valores están sujetos a variaciones por demanda e impuestos vigentes.

Vuelos internacionales y otras sedes

Los vuelos desde Buenos Aires hacia Ciudad de México rondan los u$s2.100 en clase económica con Aeroméxico. Aerolíneas Argentinas ofrece opciones cercanas a los $4.000.000 por dos semanas, mientras que Avianca y LATAM presentan tarifas más altas, con escalas intermedias.

En cuanto a paquetes turísticos generales, Ciudad de México ofrece alternativas desde $2.387.754 por seis noches con vuelo, Miami desde $3.404.791 por siete noches, y Vancouver eleva el presupuesto a $5.388.720 por seis noches con dos escalas aéreas.

Kansas City aparece como la opción más accesible, mientras que Dallas y San Francisco concentran los costos más altos para los hinchas.

Presupuesto diario y paquetes integrales

El gasto diario estimado para un visitante durante el Mundial oscila entre u$s40 y u$s150, incluyendo comidas, transporte interno, ocio, seguro y entradas. Las agencias destacan que los paquetes integrales pueden permitir un ahorro de hasta 30% frente a la compra individual de servicios.

Marcas, creadores y audiencias: el nuevo ecosistema que dominará el Mundial 2026

Algunas propuestas para seguir toda la fase de grupos incluyen vuelos internacionales e internos, entradas, traslados, alojamiento por dos semanas y asistencia médica, con valores que parten desde $12.111.930 por persona. Otras opciones se ubican entre u$s9.550 y u$s17.970, según categoría hotelera y ubicación.

Entradas y experiencias VIP

Las entradas oficiales para la fase de grupos parten desde los u$s60, con precios dinámicos según demanda y ubicación. Para la final, los valores informados alcanzan los u$s6.730. Cada persona podrá adquirir hasta cuatro entradas por partido y un máximo de 40 tickets en todo el torneo. Además, los paquetes Hospitality ofrecen experiencias VIP que van desde los u$s3.500 hasta los u$s73.200 por persona, especialmente para partidos en estadios como el MetLife Stadium.

Viajar durante toda la competencia implicará un gasto mínimo estimado de u$s22.000, además de una planificación exhaustiva que combine calendario deportivo, logística internacional y requisitos migratorios. Para los hinchas argentinos, el Mundial 2026 será una experiencia histórica, pero también una de las más exigentes desde el punto de vista económico.