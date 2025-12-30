Quiénes fueron los legisladores más activos del 2025 y qué dejaron antes de irse

Concluido el recambio legislativo de diciembre, el balance de la actividad en el Congreso nacional dejó un dato llamativo: la mayoría de los legisladores que lideraron la presentación de proyectos ya no ocupan sus bancas. Así surge de un corte parcial elaborado por parlamentario.com hasta el mes de octubre, en el marco del Índice de Calidad Legislativa, que mide la producción entre marzo y febrero de cada período parlamentario.

El relevamiento contempla proyectos de ley, de declaración, de resolución y de comunicación, y advierte que, pese al recambio, el año legislativo 2025 aún no está cerrado formalmente, ya que se extiende hasta febrero de 2026. Aun así, el ranking permite identificar quiénes concentraron mayor volumen de iniciativas antes de finalizar sus mandatos.

Manuel Antelo pronostica: “Si sigue este rumbo, la Argentina va a ser un país rico muy pronto”

Senado: predominio de legisladores con mandato cumplido

En la Cámara alta, los primeros lugares fueron ocupados mayoritariamente por senadores y senadoras que dejaron sus bancas el pasado 9 de diciembre.

En proyectos de ley, el primer lugar fue para Silvina García Larraburu, con 59 iniciativas, seguida por Anabel Fernández Sagasti (37) y Eugenia Duré (31).

En proyectos de declaración, encabezó el ranking el radical Víctor Zimmermann, con 121 presentaciones, mientras que Duré lideró los proyectos de comunicación con 35 iniciativas. La única excepción entre los primeros puestos fue Cristina López, senadora fueguina que renovó su banca y lideró el rubro de proyectos de resolución.

Diputados: el mismo patrón

En la Cámara de Diputados, el comportamiento fue similar. El exdiputado Oscar Agost Carreño encabezó el ranking de proyectos de ley con 104 iniciativas, seguido por Gerardo Milman, quien además fue el legislador con más proyectos de declaración presentados (121), pese a haber concluido su mandato. En proyectos de resolución, el primer lugar quedó en manos del socialista Esteban Paulón, con 113 presentaciones, consolidándose como uno de los legisladores más activos del año legislativo.

Pymes denunciaron que el Gobierno nacional "las dejó libradas al azar"

Cantidad versus impacto

Los datos vuelven a poner sobre la mesa una discusión recurrente en el Congreso: la diferencia entre cantidad de proyectos presentados y su impacto real en el debate parlamentario. Desde el Índice de Calidad Legislativa se aclara que el volumen de iniciativas es solo uno de los indicadores y que la evaluación completa incluye el tratamiento efectivo, la sanción de leyes y la participación en comisiones.

Además, todavía restan computarse alrededor de 40 días de actividad parlamentaria para quienes dejaron sus bancas y todo el período estival para los legisladores en funciones, por lo que el ranking podría sufrir modificaciones menores.