Regatas Corrientes goleó a San Martín en el clásico y terminó el año con festejo

En el último capítulo del básquet nacional para este año, el Club de Regatas Corrientes dio un golpe de autoridad al adjudicarse el clásico correntino frente a San Martín.

Dembélé fue el The Best y Santiago Montiel ganó el Puskás: todos los premiados de la gala 2025

En un duelo de realidades similares, el equipo remero se impuso con un inapelable 84-64, dejando en claro sus pretensiones en la Liga Nacional.

El encuentro llegaba con una paridad absoluta en la previa: ambos conjuntos ostentaban un récord de ocho victorias y cinco derrotas. Sin embargo, esa paridad se rompió apenas sonó la chicharra inicial.

Regatas salió decidido a imponer condiciones y, con una defensa que neutralizó por completo las ofensivas del "Rojinegro", se llevó el primer parcial por un abrumador 26-6.

Andrés Jaime y Sebastián Lugo, los pilares del triunfo

El equipo conducido tácticamente por el parque Mitre tuvo rendimientos individuales muy altos que sostuvieron el plan de juego. Andrés Jaime fue el máximo artillero con 16 puntos, bien secundado por los aportes de Juan Pablo Corbalán e Iván Gramajo, con 13 unidades cada uno.

Mención aparte merece la tarea de Sebastián Lugo, quien firmó un "doble-doble" con 12 puntos y 13 rebotes, alcanzando una valoración de 21. Por el lado de San Martín, el esfuerzo de Lautaro Berra (18 tantos) no fue suficiente para revertir una diferencia que llegó a ser de 30 puntos (43-13) promediando el segundo cuarto.

Marcas, creadores y audiencias: el nuevo ecosistema que dominará el Mundial 2026

Control y cierre de año

Pese a un breve intento de reacción de San Martín antes del descanso largo, que le permitió achicar la brecha a 18 puntos (46-28), Regatas no perdió el foco. En la segunda mitad, el "Remero" administró la ventaja con inteligencia, moviendo el balón con prolijidad y manteniendo la intensidad defensiva para evitar cualquier atisbo de remontada épica.

Con este resultado, Regatas cierra el 2025 con un envión anímico fundamental de cara a lo que viene. La acción para los equipos correntinos se retomará en enero: el conjunto del parque Mitre recibirá a OTC el 6 de diciembre, mientras que el "Santo" hará lo propio frente al mismo rival el día 8, buscando recuperarse del golpe sufrido en el derbi de la ciudad.