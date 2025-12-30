Récord histórico: Corrientes triplicó el promedio de lluvias en diciembre y se mantiene el alerta

El clima no da respiro a la región. Según datos oficiales brindados por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la ciudad de Corrientes registró en lo que va de diciembre un total de 528 milímetros de agua, una cifra que triplica el promedio histórico mensual estimado en 173 mm.

El informe del organismo destaca que las intensas precipitaciones afectaron severamente al norte del país, pero Corrientes y Chaco fueron los sectores con mayores acumulados. En la capital correntina, el pico máximo se dio durante la Navidad: el 25 de diciembre se convirtió en un récord diario al registrarse 142 mm en apenas 24 horas.

Ituzaingó y el ranking del NEA

La situación en el interior provincial no es distinta. En la ciudad de Ituzaingó, el acumulado de diciembre alcanzó los 457 mm, con un pico de 150 mm registrado el pasado 20 de diciembre.

Corrientes lidera así el ranking regional de lluvias, seguida por otras ciudades del Nordeste Argentino (NEA):

Resistencia (Chaco): 406,6 mm.

Oberá (Misiones): 302 mm.

Posadas (Misiones): 296,1 mm.

Alerta amarillo: el riesgo continúa

El Comando Operativo de Emergencias (COE) informó que para este martes rige un alerta nivel amarillo por tormentas para todo el territorio provincial. Según el SMN, se esperan fenómenos de variada intensidad, algunos localmente fuertes, que podrían estar acompañados por abundante caída de agua en cortos períodos.

Las autoridades advirtieron sobre la posibilidad de actividad eléctrica frecuente, ocasional caída de granizo y ráfagas de viento que podrían alcanzar los 70 km/h. Se estima que los valores de precipitación acumulada para la jornada oscilarán entre los 30 y 70 mm, aunque en puntos específicos estas marcas podrían ser superadas, agravando la situación de las cuencas y las zonas urbanas ya anegadas.