Vuelco de una lancha en Corrientes: hallaron los cuerpos de los dos jóvenes desaparecidos en el río Paraná

Luego de un despliegue de búsqueda que mantuvo en vilo a la provincia, la Prefectura Naval Argentina confirmó este lunes el hallazgo de los cuerpos de los dos jóvenes que habían desaparecido tras el naufragio de una embarcación frente a la Capital correntina. Los restos de Sergio Ramón Stortti y Melissa Argañaraz fueron encontrados en jurisdicción de la localidad de Empedrado.

El operativo de rescate, que se extendió desde el pasado 27 de diciembre tras el vuelco de la lancha “Fortuna” en la zona de Boca Unidos, concluyó de la peor manera. Según el parte oficial, los hallazgos se produjeron con pocas horas de diferencia en una zona del río Paraná ubicada a varios kilómetros de donde ocurrió el accidente inicial.

El primer hallazgo: kilómetro 1155

La alerta sobre el primer cuerpo fue dada por un pescador que navegaba por la zona. Al llegar al kilómetro 1155, sobre el margen izquierdo del río, los efectivos de Prefectura constataron la presencia de un hombre flotando en la superficie. Las características físicas coincidían con las de Sergio Ramón Stortti.

En el caso tomó intervención la Fiscal Subrogante de la UFRAC de Saladas, Nancy Corbalán, quien junto a la médica forense Alicia Alegre, confirmó que la causa del deceso fue asfixia por sumersión. Horas más tarde, el cuerpo fue reconocido por su hermano, Néstor Gustavo Stortti, y trasladado al Instituto Médico Forense para los trámites de rigor.

Melissa Argañaraz: encontrada a pocos metros

Cuando caía la tarde, alrededor de las 18:30, el personal de búsqueda localizó el cuerpo de Melissa Argañaraz. El hallazgo se produjo a escasa distancia de donde había sido encontrado Stortti, aunque más cerca de la costa de Empedrado.

Con esta confirmación, se cierra el capítulo de búsqueda de los tripulantes de la lancha que había dado una vuelta campana con ocho personas a bordo. Cabe recordar que, tras el vuelco, seis ocupantes habían logrado ser rescatados con vida de forma inmediata por otras embarcaciones y personal de seguridad.

Este hecho se suma a la ola de tragedias hídricas que afectaron a la provincia durante el último fin de semana del año, elevando la cifra de víctimas fatales en el río Paraná a un número alarmante y reabriendo el debate sobre la seguridad en la navegación recreativa y los elementos de salvamento a bordo.