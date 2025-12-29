Tragedia en el Paraná: nueve personas murieron ahogadas en un fin de semana negro para Corrientes

El último fin de semana del año se convirtió en uno de los más trágicos que se recuerden en las costas del río Paraná. Un total de nueve personas perdieron la vida en distintos episodios registrados en la Capital correntina, Ituzaingó y la zona fronteriza de Yahapé.

Navidad sangrienta en Chaco: un hombre fue asesinado de una puñalada tras una violenta pelea barrial

Las autoridades de Prefectura Naval Argentina y la Policía provincial trabajan en el rescate de los cuerpos y la búsqueda de desaparecidos.

Naufragio frente a la Capital: dos desaparecidos

El domingo, el pánico se apoderó de la costa capitalina cuando la lancha “Fortuna” volcó a la altura del kilómetro 1198. La embarcación navegaba con ocho ocupantes cuando, por razones que se investigan, dio una vuelta campana.

Si bien seis personas fueron rescatadas con vida, el operativo de búsqueda continúa activo para localizar a Sergio Estorti (43) y Melina Argañaraz (34). Efectivos de Prefectura rastrillan la zona, aunque las esperanzas de hallarlos con vida disminuyen con el correr de las horas.

En otro hecho independiente en la ciudad, un hombre de 35 años murió tras caer de una motocicleta de agua Yamaha. A pesar de que su acompañante logró llevarlo hasta la orilla, el hombre ya no presentaba signos vitales al momento de recibir asistencia.

Muerte de turistas en Ituzaingó

En la localidad de Ituzaingó, el sábado se reportó la desaparición de dos jóvenes turistas oriundos de Comodoro Rivadavia, Chubut. Según informaron fuentes policiales, las víctimas ingresaron al río en una zona no habilitada para bañistas.

Tras horas de búsqueda, los cuerpos de Ignacio Sebastián Vargas (35) y Facundo Herrero (23) fueron hallados el domingo en las inmediaciones del ex zoológico, confirmando el peor desenlace para las familias que se encontraban de vacaciones en la villa turística.

Doble crimen en Corrientes: condenaron a 30 años de prisión al clan Alarcón

Tragedia familiar en la frontera fluvial

El episodio más dramático por el número de víctimas ocurrió en la frontera entre Argentina y Paraguay. Una pequeña embarcación que se trasladaba desde Cerrito (Paraguay) hacia Yahapé (Corrientes) naufragó en medio del río.

Como resultado del accidente, se confirmó el fallecimiento de tres mujeres argentinas: Sandra Elizabeth Maidana Careaga, Luz Rocío Maidana Careaga y la menor Nahiara Ailín Maidana Alfaro. En tanto, Roberto Encina permanece desaparecido.

Dos menores de edad lograron sobrevivir tras ser rescatados por pescadores de la zona y fueron trasladados a la prefectura paraguaya.

Las autoridades reiteran el pedido de extremar las precauciones al navegar y respetar estrictamente las zonas habilitadas para el ingreso al agua, especialmente ante la inestabilidad del río y las condiciones climáticas.