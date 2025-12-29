Gesto libertario en Corrientes: Teke Romero devolvió más de $19 millones de fondos de campaña

En un movimiento poco frecuente dentro del escenario político local, Ezequiel "Teke" Romero, quien fuera candidato a gobernador de Corrientes por el Partido Ahora, anunció la restitución total de los fondos públicos que no fueron ejecutados durante la reciente campaña electoral. El monto devuelto a las arcas del Estado asciende a $19.077.774,87.

Interna feroz en el PJ de Corrientes: la Juventud Peronista cruzó a Ana Almirón por su foto con Valdés

Romero, referente de un sector libertario y alineado ideológicamente con el presidente Javier Milei, fundamentó la decisión bajo la premisa de la eficiencia y el respeto por el dinero de los contribuyentes.

"Hemos demostrado que es posible llevar adelante una campaña con austeridad, ajustando el gasto a lo estrictamente necesario", señaló el dirigente tras formalizar la devolución.

Transparencia y eficiencia del gasto

El excandidato subrayó que su plataforma política hace hincapié en el control del gasto público. "Es fundamental controlar los gastos del Estado, porque son de todos y deben destinarse a lo que correctamente sirve a la gente", afirmó Romero, destacando que el objetivo de su espacio fue comunicar propuestas de manera "limpia y sin presiones".

Desde el Partido Ahora remarcaron que esta acción reafirma una política de gestión transparente, buscando sentar un precedente sobre el manejo de los recursos públicos durante los procesos electorales en la provincia.

Gustavo Valdés reclama deuda histórica de U$S 500 millones y marca distancia de Provincias Unidas

El peso electoral del Partido Ahora

A pesar del impacto simbólico de la devolución de fondos, el desempeño en las urnas del espacio libertario fue marginal. En las últimas elecciones, la fórmula para gobernador y vicegobernador encabezada por Romero logró cosechar apenas 5.033 votos, lo que representó el 0,79% del total del padrón.