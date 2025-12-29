Duro descargo de SUTECO: acusan a senadores correntinos de "complicidad" por el ajuste educativo en el Presupuesto 2026

El Sindicato Único de Trabajadores de la Educación de Corrientes (SUTECO) lanzó un duro comunicado de prensa en el que manifestó su "repudio enérgico" hacia los senadores nacionales por Corrientes que respaldaron el Presupuesto Nacional 2026.

Para la organización sindical, el acompañamiento de Eduardo “Peteco” Vischi, Gabriela Valenzuela y Carlos Mauricio "Camau" Espínola representa una validación del "mayor recorte de fondos de la historia" para el sector.

Desde el gremio que conduce Fernando Ramírez, advirtieron que la ley aprobada no solo implica un ajuste nominal, sino que ordena la derogación de artículos clave de las leyes de Educación Nacional (N° 26.206) y de Financiamiento Educativo (N° 26.075). Estas normas establecían la obligación del Estado de invertir un piso del 6% del PBI en el sistema educativo, un objetivo que, según SUTECO, queda ahora desactivado.

Ataque a leyes fundamentales

El sindicato denunció que el nuevo presupuesto ataca pilares de la formación y el desarrollo estratégico del país, mencionando específicamente la Ley de Educación Técnico Profesional y la Ley de Financiamiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación.

"Buscan convertir a la educación en un servicio privado, una mercancía a la que solo accederán los que más tienen", sentenciaron desde la entidad, alineada a nivel nacional con la CTERA y la CTA. En este sentido, anticiparon que iniciarán acciones tanto en las calles como en los tribunales para frenar lo que califican como una "aberración inconstitucional".

Desfinanciamiento y silencio provincial

El reclamo de SUTECO también hizo foco en la profundización de medidas que ya vienen golpeando el bolsillo docente y el funcionamiento de las escuelas, como la eliminación del FONID, el recorte en infraestructura escolar, la quita de becas y la suspensión de programas de formación docente y conectividad.

La crítica no fue dirigida únicamente al Gobierno Nacional de Javier Milei, sino que se extendió a la gestión local. El gremio denunció una "complicidad" de los gobiernos provinciales que, mediante el silencio institucional y el voto de sus representantes en el Congreso, avalan el ajuste. "Acompañan el inhumano ajuste que únicamente recae sobre el pueblo trabajador y los sectores más vulnerables", concluye el documento.