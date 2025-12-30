Tragedias en el río Paraná: qué exige Prefectura para navegar seguro en Corrientes

Luego de los trágicos episodios registrados en la ciudad de Corrientes, Ituzaingó y Yahapé, donde nueve personas perdieron la vida por ahogamiento, la Prefectura Naval Argentina recordó las medidas de seguridad que deben adoptar los navegantes antes de ingresar a las aguas del río Paraná.

Desde la institución destacaron que la prevención comienza antes de tocar el agua. Resulta indispensable consultar el pronóstico meteorológico y verificar las alertas vigentes, evitando zarpar ante condiciones climáticas adversas que puedan poner en riesgo la estabilidad de la embarcación.

Documentación y despacho obligatorio

Para garantizar un control efectivo y facilitar tareas de rescate en caso de siniestros, Prefectura recordó la obligatoriedad de efectuar el despacho correspondiente. Este trámite se realiza ante la propia fuerza, en clubes náuticos o guarderías, informando:

Datos completos de la embarcación.

Identidad de la tripulación.

Horarios previstos de salida y regreso.

Zona específica de navegación.

Asimismo, es fundamental constatar que la unidad cuente con combustible suficiente y lleve a bordo toda la documentación legal exigida.

Elementos de seguridad y chalecos salvavidas

La normativa vigente exige contar con los elementos de seguridad aprobados. En este sentido, la fuerza hizo especial hincapié en el uso del chaleco salvavidas, el cual es obligatorio para menores de edad durante toda la travesía y debe estar disponible para cada uno de los adultos a bordo.

Conductas prohibidas y emergencias

En sintonía con las leyes de tránsito vial, Prefectura remarcó que quien conduzca la embarcación no debe consumir alcohol ni drogas antes ni durante la navegación. Además, se exigió el respeto por las velocidades permitidas y extremar la vigilancia en zonas de balnearios o de alta circulación náutica.

Ante cualquier inconveniente o situación de peligro en el río, los ciudadanos deben comunicarse de inmediato a la línea 106 de Emergencias Náuticas o contactar a la autoridad mediante el canal VHF 16.