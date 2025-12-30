Autodespacho de combustible en Corrientes: cómo funciona y qué descuentos ofrece

La ciudad de Corrientes alcanzó un hito en la modernización de servicios con la inauguración del sistema de autodespacho de combustible. La estación de servicio de Grupo Pacheco, situada en el kilómetro 1.2 de la Ruta 5, es la pionera en implementar esta modalidad que permite a los conductores cargar nafta o gasoil de forma autónoma, agilizando los tiempos de espera y digitalizando la experiencia de compra.

El mecanismo funciona exclusivamente mediante la App YPF, lo que asegura que toda la transacción sea digital y bajo estrictos protocolos de seguridad. Esta iniciativa busca adaptar el expendio de energía en la región a las tendencias globales de consumo inteligente y autogestión.

Paso a paso: cómo funciona el sistema

Para operar el surtidor, los usuarios deben seguir un procedimiento específico diseñado para garantizar la seguridad en la playa:

Sincronización: Con el motor apagado y sin descender del vehículo, se debe escanear el código QR del surtidor desde la aplicación. Configuración: Se elige el tipo de combustible y el monto a cargar, el cual tiene un piso de $3.000 y un tope de $150.000. Pago y carga: Una vez confirmada la transacción con los métodos de pago de la billetera virtual, el surtidor se destraba. En ese momento, el cliente desciende para realizar la carga.

En caso de que el tanque se complete antes de agotar el saldo abonado, la estación realiza el reintegro de la diferencia en efectivo de manera inmediata. Además, las islas cuentan con un botón de asistencia para solicitar la ayuda de un playero ante cualquier inconveniente.

Descuentos y beneficios económicos

La implementación del sistema de autodespacho incluye incentivos financieros para fomentar su adopción. Quienes utilicen esta tecnología acceden a un 3% de descuento exclusivo.

Lo más relevante para el bolsillo del consumidor es que este beneficio es acumulable con la promoción vigente de YPF para cargas nocturnas (de 00:00 a 06:00 horas), la cual ofrece un 6% adicional, permitiendo alcanzar un ahorro total del 9% en la transacción.