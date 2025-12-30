Este martes 30 de diciembre se realiza la décimo tercera audiencia del juicio por la causa Cuadernos, la última de 2025. En esta oportunidad, el encuentro se lleva a cabo sin la presencia de la expresidenta Cristina Kirchner, quien continúa internada tras presentar complicaciones luego de ser intervenida por un cuadro de apendicitis aguda.

En principio, el TOF 7 a cargo del proceso, integrado por los jueces Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli, informó que el juicio se reanudará el 3 de febrero con audiencias donde se abordarán las cuestiones preliminares de forma previa a las indagatorias.

Al reanudarse el juicio en 2026, cada defensa tendrá 45 minutos para exponer sus planteos. En la primera audiencia, comenzará la defensa de Cristina Kirchner, Julio De Vido, Roberto Baratta y Ernesto Clarense, luego tendrán lugar los planteos de los abogados de Gerardo Ferreyra, Sergio Taselli, Armando Losono, Miguel Aznar y Thomas, entre otros. La siguiente audiencia se realizará el 12 y se volverán a retomar el 24 del mismo mes, luego del Carnaval.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

La audiencia de este martes se está realizando con la ausencia de Cristina Kirchner, la principal imputada, quien continúa internada en el sanatorio Otamendi tras sufrir complicaciones luego de ser intervenida quirúrgicamente por un cuadro de apendicitis aguda. Según el último parte médico, presenta una "lenta recuperación del íleo posoperatorio".

9:21 - Los abogados de CFK y De Vido reclaman más tiempo para la defensa

Al comienzo de la audiencia, antes de que iniciara la lectura del último requerimiento de elevación a juicio, los abogados de Cristina Kirchner y de Julio De Vido le solicitaron al tribunal más tiempo para exponer los planteos de la defensa, un pedido que realizaron tras conocer que en febrero contarán con 45 minutos cada uno para realizar sus planteos.

En desarrollo...