Javier Milei volvió a usar la red social X para autocelebrarse. A las 8.43 de este martes, compartió un posteo de la cuenta libertaria @fenomenobarrial que muestra la tapa del diario británico The Daily Telegraph, con una entrevista al presidente en una posición muy destacada. El mandatario agregó, con mayúsculas, la frase “FENÓMENO BARRIAL”, que sus seguidores usan en sentido irónico cada vez que se habla de él en otras latitudes.

El artículo sobre Milei ocupa el ángulo superior izquierdo de la portada de la edición de este martes y lleva una foto del presidente con una amplia sonrisa. El título dice “Javier Milei: Would I like to meet Farage? Abso-bloody-lutely!” Puede traducirse como “Javier Milei: ‘¿Si me gustaría conocer a Farage? ¡Absolutamente sí!”. Pero esta versión en español no le hace justicia al original en inglés, que contiene el juego de palabras “abso-bloody-lutely”, una expresión enfática que usa el “bloody” (“maldito”, o “condenado”) para reforzar el “absolutamente”.

Se trata de la publicación en papel de la entrevista que circuló recientemente de forma digital, donde el presidente declaró que el reclamo argentino de soberanía sobre las islas Malvinas “no es negociable”, anunció que planea viajar al Reino Unido en 2026 y aseguró que está negociando para levantar la prohibición de venta de armas británicas a la Argentina.

Aunque la entrevista es la misma, el título en la tapa de la versión papel elige un ángulo muy diferente. Mientras el artículo digital, de alcance global, estaba encabezado por la frase de Milei "Estoy convencido de que soy el mejor presidente de la historia", en el diario impreso, que se distribuye en territorio británico, se optó por un foco más local: el posible vínculo entre Javier Milei y el ascendente político conservador británico Nigel Farage. Así, el título que llegó a la portada destaca la voluntad de Milei de encontrarse con Farage en su próximo viaje.

Nigel Farage es un influyente político británico de derecha, líder del partido Reform UK y diputado por la ciudad costera de Clacton desde 2024. Es conocido por su rol clave en la campaña del Brexit, que llevó al Reino Unido a salir de la Unión Europea en 2016. Lo hizo al frente del Partido de la Independencia del Reino Unido (en inglés, United Kingdom Independence Party; UKIP), considerado "euroescéptico", que él mismo había fundado en 1993.

Antes de dedicarse a la política, Farage fue broker en la Bolsa de Londres. También -al igual que Javier Milei- se dedicó al análisis y comentario político en medios de comunicación británicos y estadounidenses, como LBC y Fox News.

Farage se retiró de la política durante unos años, pero volvió en 2024, cuando logró posicionar a su partido como tercera fuerza en las elecciones generales gracias a un uso agresivo de las redes sociales, especialmente TikTok. Se lo considera un líder populista de extrema derecha, que impulsa medidas como multimillonarias bajas de impuestos, una significativa reducción de la inmigración y la salida del Reino Unido del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Su objetivo es ser electo primer ministro en 2029.

En la entrevista publicada en The Telegraph, Javier Milei dijo que Farage tiene "una mirada muy interesante" sobre el Brexit, de la cual "aprendería mucho" en un encuentro. También destacó afinidades ideológicas en temas como el liberalismo económico radical y el rechazo a las agendas progresistas.



