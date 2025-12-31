El costo del combustible es uno de los factores centrales a la hora de organizar viajes en auto durante las vacaciones de verano 2026. Con precios actualizados por la aplicación del Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL) y una alta demanda turística en rutas y destinos principales, calcular de antemano cuánto se va a gastar en nafta se volvió una herramienta clave para la planificación.

Viajar en vehículo propio sigue siendo una de las opciones más elegidas para las vacaciones, tanto por flexibilidad como por autonomía, especialmente para recorridos largos hacia la Patagonia, la Costa Atlántica o el Norte argentino. Sin embargo, el gasto en combustible puede representar una porción importante del presupuesto total si no se lo estima con precisión.

En ese contexto, conocer el consumo real del auto, la distancia a recorrer y los precios vigentes permite proyectar el gasto total del viaje y comparar alternativas. A la vez, adoptar estrategias de manejo eficiente y una logística inteligente ayuda a reducir el consumo sin resignar seguridad ni comodidad.

Cómo calcular el gasto de combustible antes de salir a la ruta

El primer paso para estimar el consumo de nafta es conocer la distancia total del viaje. Para eso, herramientas como Google Maps permiten trazar el recorrido entre el punto de origen y el destino final, pero es recomendable sumar un 10% adicional para contemplar desplazamientos urbanos, desvíos y recorridos internos en cada ciudad visitada.

Una vez definida la cantidad de kilómetros, es necesario identificar el consumo promedio del vehículo. En Argentina, la mayoría de los autos de gama media registran un consumo que oscila entre los 7 y los 10 litros cada 100 kilómetros en ruta, siempre que se mantenga una velocidad moderada y constante.

Con esos datos, se aplica una fórmula sencilla que consiste en dividir la distancia total por 100 y multiplicar el resultado por el consumo del auto. Por ejemplo, un viaje de aproximadamente 1.600 kilómetros entre Buenos Aires y Bariloche, con un vehículo que consume 8 litros cada 100 kilómetros, requiere el siguiente cálculo: (1600 / 100) × 8 = 128 litros.

El consumo de un auto de gama media oscila entre los 7 y los 10 litros cada 100 kilométros.

El paso siguiente es multiplicar la cantidad de litros estimados por el precio vigente del combustible. Desde enero de 2026 regirán nuevos valores en los surtidores debido a la actualización del Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL), por lo que conviene verificar el precio actualizado antes de hacer la cuenta final.

Claves para ahorrar nafta en viajes largos durante el verano

Uno de los factores que más influye en el consumo es la velocidad de circulación. El motor alcanza su mayor eficiencia cuando trabaja de manera estable, especialmente entre los 80 km/h y los 100 km/h. Circular por encima de los 120 km/h puede incrementar el consumo hasta en un 20%, ya que la resistencia del aire crece de forma exponencial.

En autopistas y rutas llanas, el uso del control de crucero ayuda a mantener una velocidad constante y evita microaceleraciones innecesarias que terminan aumentando el gasto de combustible. Esta práctica, además, reduce el cansancio del conductor en trayectos extensos.

La presión de los neumáticos es otro punto clave. Cubiertas desinfladas aumentan la fricción con el asfalto y obligan al motor a trabajar con mayor esfuerzo. Calibrar los neumáticos según la carga del vehículo antes de salir puede generar un ahorro de hasta un 3% de combustible, además de mejorar la estabilidad y la seguridad.

El peso y la aerodinámica también juegan un rol determinante. El uso del portaequipajes en el techo, cuando no es imprescindible, puede elevar el consumo hasta un 10% debido a la alteración del flujo de aire. Optimizar el espacio del baúl y llevar solo lo necesario resulta más eficiente para viajes largos.

En cuanto al confort, el aire acondicionado consume energía, pero en ruta suele ser más eficiente utilizarlo a una temperatura moderada -alrededor de 24°C- que circular con las ventanillas bajas, ya que estas perjudican la aerodinámica a velocidades altas.

Circular por encima de los 120 km/h puede incrementar el consumo de nafta hasta en un 20%.

Estrategias para reducir el gasto en combustible en Argentina

Además del manejo eficiente, existen estrategias específicas que permiten ahorrar en la carga de nafta. Las aplicaciones de estaciones de servicio como YPF App, Shell BOX o Puma PRIS suelen ofrecer descuentos que van del 10% al 15% en días determinados o mediante la acumulación de puntos.

También es habitual que bancos argentinos lancen promociones con reintegros en combustibles durante fines de semana o períodos promocionales de verano. Planificar las cargas en función de estas ofertas puede representar un ahorro considerable a lo largo de todas las vacaciones.

Otro aspecto a tener en cuenta son las diferencias regionales de precios. Por ejemplo, en algunas zonas de la Patagonia el combustible suele ser más barato por exenciones impositivas. En viajes hacia esa región, conviene llegar con el tanque lo más justo posible para realizar la carga principal una vez ingresado al área patagónica.

Por el contrario, en el Norte y el Litoral argentino los precios suelen ser levemente más altos que en el Área Metropolitana de Buenos Aires, por lo que resulta conveniente iniciar el viaje con el tanque lleno desde el punto de partida.

Finalmente, el mantenimiento preventivo del vehículo también impacta directamente en el consumo, ya que un filtro de aire sucio o bujías desgastadas reducen la eficiencia del motor. Un chequeo básico antes de salir a la ruta no solo mejora la seguridad, sino que permite que el auto rinda los kilómetros que promete el fabricante.