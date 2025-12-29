Con la llegada de las vacaciones de verano 2026, miles de argentinos se preparan para viajar en auto por rutas nacionales y también hacia países limítrofes. En ese contexto, conocer qué elementos de seguridad son obligatorios llevar en el vehículo y cuáles no lo son resulta clave para evitar sanciones y circular con mayor tranquilidad.

La Ley Nacional de Tránsito argentina y las normativas provinciales establecen requisitos mínimos que deben cumplirse en todo el territorio, aunque existen zonas grises que generan confusión entre los conductores. Matafuegos, balizas, rueda de auxilio y documentación suelen ser los puntos más controlados en operativos viales.

A la vez, muchos automovilistas cargan en el baúl elementos que creen obligatorios, pero que en realidad no lo son, o incluso están prohibidos en determinadas situaciones. Entender esa diferencia permite viajar mejor preparado y evitar errores frecuentes en controles de ruta.

Además, quienes planean cruzar fronteras deben tener en consideración que Chile, Brasil y Uruguay tienen exigencias específicas que no siempre coinciden con las de Argentina y que se controlan con mayor rigor durante la temporada alta.

Qué exige la ley en Argentina y qué elementos generan confusión

En rutas nacionales bajo jurisdicción federal, los elementos obligatorios para circular en un auto particular son claros: matafuegos cargado y vigente, dos balizas portátiles homologadas, rueda de auxilio en condiciones, crique y llave para cambiarla. La ausencia de cualquiera de estos sí puede derivar en una multa durante un control.

El botiquín de primeros auxilios, en cambio, es uno de los puntos que más dudas genera. A nivel de la Ley Nacional de Tránsito N° 24.449 no existe obligatoriedad de llevarlo en vehículos particulares, por lo que no pueden multarte en rutas nacionales por no tenerlo. Su uso está recomendado por razones de seguridad, pero no es un requisito legal general.

Durante el verano 2026 se intensificarán los controles en las principales rutas del país.

Algunas normativas provinciales mencionan el botiquín dentro de sus recomendaciones, aunque en la práctica rara vez es motivo de infracción si el resto de los elementos obligatorios están en regla. Por ese motivo, su ausencia no suele generar sanciones, pero llevarlo puede resultar útil ante una emergencia menor.

Otro elemento que suele aparecer en los baúles es la barra de tiro o lanza de remolque. Este elemento no solo no es obligatorio, sino que su uso entre vehículos particulares está prohibido en rutas y autopistas. La ley establece que el remolque solo puede realizarse con grúas o unidades habilitadas y correctamente señalizadas.

Tener una lanza guardada no constituye una infracción, pero intentar usarla para remolcar otro vehículo en la vía pública sí puede derivar en una multa y en la interrupción inmediata del procedimiento por parte de las autoridades.

El chaleco reflectivo es otro caso particular. No es un requisito para que el vehículo circule, pero la normativa de seguridad vial exige que cualquier persona que descienda del auto en una zona de tránsito, como la banquina de una ruta, sea visible. Por eso, aunque no te multen por no llevarlo guardado, sí pueden sancionarte si bajás del auto sin él. La recomendación es llevarlo dentro del habitáculo y no en el baúl.

Requisitos clave para viajar en auto a países limítrofes en 2026

Si el viaje incluye cruzar a Chile, uno de los requisitos más estrictos es el grabado de la patente en los cristales del vehículo. Los Carabineros exigen que la patente esté grabada en parabrisas, luneta y vidrios laterales, independientemente de la jurisdicción de origen del auto.

En Chile también es obligatorio el uso de chaleco reflectivo amarillo para cualquier persona que descienda del vehículo en la ruta. Además, el chaleco debe estar dentro del habitáculo; llevarlo en el baúl puede ser motivo de sanción inmediata si ocurre una detención en la vía.

Para quienes viajan a Brasil o Uruguay, el punto crítico es la documentación. Es obligatorio contar con la Carta Verde o Certificado de Seguro Mercosur, que acredita que la cobertura del vehículo se extiende a los países del bloque. Puede presentarse impresa o en formato PDF oficial.

En Brasil, las autoridades son especialmente estrictas con el estado de los neumáticos. Si detectan cubiertas con un nivel de desgaste superior al permitido, pueden retener el vehículo hasta que se regularice la situación. En ambos países, rige la tolerancia cero de alcohol al volante, sin excepciones.

Otro aspecto clave es la titularidad del vehículo. Si el auto no está a nombre del conductor, es indispensable contar con una autorización para salir del país. La Cédula Azul no siempre es suficiente para cruzar la aduana; se recomienda un poder firmado ante escribano público y legalizado por el Colegio de Escribanos.

Finalmente, si se transportan bicicletas en la parte trasera, estas no pueden tapar la patente ni las luces, ni sobresalir de los laterales del vehículo. Este punto se controla de manera rigurosa en los pasos fronterizos y puede impedir el cruce si no se cumple.

