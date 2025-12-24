Qué hacer si perdés el DNI en vacaciones y cómo podés seguir viajando

Perder el DNI en medio de un viaje puede convertir un descanso en una situación de estrés. Sin ese documento, desde tomar un micro de larga distancia hasta subir a un avión puede volverse un problema. Sin embargo, existen procedimientos oficiales que permiten denunciar la pérdida, iniciar el trámite de un nuevo ejemplar y, en muchos casos, regresar al lugar de origen aun sin contar con el documento físico.

El primer paso es dejar asentada la pérdida o el robo. Esto se puede hacer mediante una denuncia o exposición policial en el lugar donde ocurrió el extravío. En algunas jurisdicciones el trámite es presencial y en otras puede realizarse de manera online.

La constancia de denuncia es clave, sirve como respaldo formal de la situación y puede ser solicitada por empresas de transporte o autoridades al momento de viajar. Se recomienda conservarla tanto en formato digital como impreso.

Cómo iniciar el trámite del nuevo DNI

Luego de realizar la denuncia, corresponde tramitar un nuevo ejemplar del DNI. Este procedimiento se realiza en oficinas del Registro Civil o centros de documentación habilitados. Una vez iniciado, se entrega una constancia de DNI en trámite, documento fundamental para poder acreditar identidad mientras se espera el nuevo plástico.

Existen modalidades aceleradas —como DNI exprés o de entrega rápida— que, según la jurisdicción, pueden reducir considerablemente los tiempos.

Cuál es el rol del DNI digital

El DNI digital disponible en la aplicación Mi Argentina permite acreditar identidad dentro del territorio nacional, pero no reemplaza al DNI físico y no es válido para salir del país. Aun así, puede resultar útil como complemento, especialmente en vuelos de cabotaje o controles internos, siempre sujeto a verificación.

Cómo viajar de regreso sin el DNI físico

Viajes en avión (vuelos nacionales)

En vuelos de cabotaje, las aerolíneas suelen contemplar situaciones de extravío durante el viaje. En general, es posible volar presentando el DNI digital, un pasaporte vigente o la denuncia por pérdida, especialmente si el documento se extravió en el destino.

La recomendación es presentarse con mayor anticipación en el aeropuerto y llevar toda la documentación disponible: denuncia, constancia de trámite y DNI digital si se cuenta con él. Ante dudas, conviene comunicarse previamente con la aerolínea.

Viajes en micro de larga distancia

El transporte terrestre de larga distancia es el más restrictivo. La normativa exige viajar con documento de identidad y las empresas deben verificarlo tanto al vender el pasaje como al abordar.

En estos casos, la constancia de DNI en trámite suele ser el documento aceptado para poder viajar. La denuncia por sí sola no siempre resulta suficiente, por lo que iniciar el trámite del nuevo DNI lo antes posible es fundamental.

Viajes en tren

Para los servicios ferroviarios, ante la pérdida o robo del DNI se admite la denuncia, la constancia de DNI en trámite y, como complemento, el DNI digital desde el celular. Esto permite acreditar identidad y completar el viaje dentro del país.

Checklist rápido para resolver la situación

- Realizar la denuncia o exposición por pérdida o robo del DNI.

- Iniciar el trámite del nuevo ejemplar del DNI y conservar la constancia.

- Utilizar el DNI digital como apoyo, si ya estaba habilitado.

- Verificar los requisitos según el medio de transporte:

-Avión (cabotaje): DNI digital, pasaporte o denuncia.

- Micro: constancia de DNI en trámite.

- Tren: denuncia y/o constancia, con posibilidad de DNI digital.

Aunque perder el DNI en vacaciones es un contratiempo, seguir estos pasos permite ordenar la situación y, en la mayoría de los casos, regresar sin mayores inconvenientes. La clave es actuar rápido, reunir la documentación disponible y consultar con anticipación los requisitos del medio de transporte elegido.

