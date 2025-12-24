La temporada de Verano 2026 está comenzando con el éxodo hacia la Costa Atlántica de aquellos que empezarán sus vacaciones recibiendo las fiestas y dándole la bienvenida a un nuevo año. Las autoridades bonaerenses informaron acerca de la instalación de nuevos radares en las rutas del Sistema Vial Integrado del Atlántico y advirtieron que las sanciones por exceso de velocidad pueden llegar a cifras millonarias.

Se instalaron cámaras fijas y móviles en puntos clave de la Ruta 2 y la Ruta 11, las principales que llevan el tránsito hacia la Costa.

El Ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires decidió intensificar la fiscalización en los principales corredores que conducen a los balnearios con la colocación de nuevos radares y puestos móviles de fiscalización. El objetivo es claro: reducir la siniestralidad en tramos críticos donde el flujo vehicular se multiplica exponencialmente.

Nuevos radares en las rutas hacia la Costa Atlántica para el verano 2026

En la Ruta Provincial 2, los dispositivos de fiscalización de velocidad se concentran entre los kilómetros 40 y 205, en los partidos de Berazategui, La Plata, Lezama, Castelli y Dolores.

En el tramo que comprende el inicio de la Autovía 2 y la localidad de Dolores, la velocidad máxima permitida se ubica en el rango de entre los 60 y los 120 kilómetros por hora.

Por su parte, la Ruta 11, elegida por quienes viajan al Partido de la Costa, Pinamar o Villa Gesell, suma 11 puestos de fiscalización, incluyendo los ubicados en General Lavalle y accesos a balnearios como Las Toninas y Mar de Ajó.

En algunos sectores, el límite permitido desciende hasta 40 km/h, por lo que no respetarlo puede derivar en fotomultas automáticas.

Además de los radares, el operativo de prevención vial durante el verano 2026 se compondrá de drones y unidades móviles, que vigilan conductas peligrosas como el uso indebido de la banquina.

Por otra parte, es sumamente relevante subrayar que se encuentra vigente la normativa de Ley de Alcohol Cero en todo el territorio de la provincia de Buenos Aires, por lo que se realizarán controles de alcoholemia.

Negarse al test puede desencadenar en la suspensión del registro de conducir y se advierte que los efectivos policiales serán severos a la hora de concretar las penalizaciones correspondientes.

Cuál es el valor de las multas por exceso de velocidad en las rutas hacia la Costa Atlántica para el verano 2026

El valor de las infracciones aumentó tras la actualización de la Unidad Fija, que se calcula en base al precio del litro de nafta premium.

Actualmente, una infracción por exceso de velocidad puede costar entre $217.000 y $1.452.000, dependiendo del grado de exceso y la reincidencia del conductor.

